EEUU seguirá con el bloqueo a busques que transporten «ilegalmente» el petróleo venezolano

El secretario de guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, señaló este miércoles que el gobierno de Donald Trump seguirá con el bloqueo a busques que transporten ilegalmente el petróleo de Venezuela.

«Estados Unidos continúa aplicando el bloqueo contra todos los buques de la flota oscura que transportan ilegalmente petróleo venezolano para financiar actividades ilícitas, robando al pueblo venezolano», indicó.

En ese sentido, sostuvo que solo se permitirá el comercio energético legítimo y legal, según lo determine EEUU.

«El bloqueo del petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en pleno vigor en cualquier parte del mundo», comentó.

EL PETRÓLEO DE VENEZUELA

Más temprano, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, informó que fueron interceptados dos buques petroleros de la «flota fantasma» que estarían vinculados a Venezuela.

«En dos operativos realizados hoy antes del amanecer, la Guardia Costera realizó abordajes consecutivos, meticulosamente coordinados, de dos buques cisterna de la ‘flota fantasma’. Uno en el Atlántico Norte y otro en aguas internacionales cerca del Caribe. Ambos buques, el cisterna Bella I y el petrolero Sophia, se encontraban atracados en Venezuela o en ruta hacia ese país», comentó.

Destacó que los equipos tácticos de la Guardia Costera de Estados Unidos trabajaron en estrecha colaboración con los Departamentos de Guerra, Justicia y Estado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRUMP EXIGE A VENEZUELA QUE PONGA FIN A RELACIONES CON CHINA Y RUSIA, SEGÚN ABC

«Utilizaron su experiencia especializada para llevar a cabo estas operaciones y realizar dos abordajes seguros y efectivos con pocas horas de diferencia», acotó.

Asimismo, el secretario de Energía de la administración de Donald Trump, Chris Wright, anunció que controlarán la venta de petróleo de Venezuela por tiempo «indefinido».

También agregó que depositarán el dinero que resulte de esas transacciones en cuentas controladas por los Estados Unidos.

«Vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado. Y entonces, indefinidamente, hacia adelante, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado», declaró Wright en una conferencia energética de Goldman Sachs en Miami.