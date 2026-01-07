EEUU

EEUU dice que controlará el mercado petrolero en Venezuela por tiempo «indefinido»

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Venezuela

El secretario de Energía de la administración de Donald Trump, Chris Wright, informó que controlarán la venta de petróleo de Venezuela por tiempo «indefinido» y depositará el dinero que resulte de esas transacciones en cuentas controladas por los Estados Unidos.

«Vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y entonces, indefinidamente, hacia adelante, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado», declaró Wright en una conferencia energética de Goldman Sachs en Miami.

Leer Más

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de EEUU ha restablecido el programa migratorio conocido como "Quédate en México" (Migrant Protection Protocols, MPP). 
EEUU reactivó programa ‘Quédate en México’ como parte de la ofensiva de Trump contra migrantes ilegales
Cada vez más cerca: Leones del Caracas buscarán este 10Feb ante Dominicana su tercer título de la Serie del Caribe
OEA urge «prevenir una mayor escalada» en Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro

Asimismo, señaló que esto es posible ya que está «trabajando directamente en cooperación con los venezolanos».

«Esas ventas las hará el Gobierno de Estados Unidos y se depositarán en cuentas controladas por el Gobierno de EEUU», añadió.

LEA TAMBIÉN: TRUMP EXIGE A VENEZUELA QUE PONGA FIN A RELACIONES CON CHINA Y RUSIA, SEGÚN ABC

No obstante, aclaró que, así como lo instruyó Trump, piensan usar ese dinero para recuperar a Venezuela. «Esos fondos pueden volver a Venezuela para beneficiar al pueblo venezolano, pero necesitamos tener ese poder y ese control de las ventas de petróleo para impulsar los cambios que simplemente deben ocurrir en Venezuela», expresó.

24 horas antes de estas declaraciones, Trump había informado que llegó a un acuerdo con autoridades venezolanas quienes le enviarán de 30 a 50 millones de barriles en buques de almacenamiento a los muelles de descarga de Estados Unidos.

No obstante, Wright, quien estará al frente de todo esto, reconoció que tomará «decenas de miles de millones de dólares y un tiempo significativo» revitalizar esta industria venezolana.

A pesar de esto, consideró que «la oportunidad es enorme» y afirmó que en «poco tiempo podrían obtener varios cientos de miles de barriles de petróleo adicionales al día del corto al mediano plazo».

«Piensen en qué tan enormes los recursos deben de ser, si (Venezuela) aún está produciendo 800.000 ó 900.000 barriles al día después de esa mala administración», concluyó.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Puma
«Me duele el país»: ‘El Puma» dice que volverá a cantar en Venezuela si «todo se normaliza»
Caraota Show
EEUU seguirá con el bloqueo a busques que transporten «ilegalmente» el petróleo venezolano
EEUU
EFE: La crítica economía venezolana en casi trece años de Gobierno de Maduro
Venezuela