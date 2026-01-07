EEUU dice que controlará el mercado petrolero en Venezuela por tiempo «indefinido»

El secretario de Energía de la administración de Donald Trump, Chris Wright, informó que controlarán la venta de petróleo de Venezuela por tiempo «indefinido» y depositará el dinero que resulte de esas transacciones en cuentas controladas por los Estados Unidos.

«Vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y entonces, indefinidamente, hacia adelante, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado», declaró Wright en una conferencia energética de Goldman Sachs en Miami.

Asimismo, señaló que esto es posible ya que está «trabajando directamente en cooperación con los venezolanos».

«Esas ventas las hará el Gobierno de Estados Unidos y se depositarán en cuentas controladas por el Gobierno de EEUU», añadió.

Energy Secretary Chris Wright said Wednesday the Trump Administration plans to control future sales of oil from Venezuela and use the proceeds to rebuild the nation’s beleaguered economy https://t.co/L7uP4fYjXo pic.twitter.com/24ITHwbKBm — Bloomberg TV (@BloombergTV) January 7, 2026

No obstante, aclaró que, así como lo instruyó Trump, piensan usar ese dinero para recuperar a Venezuela. «Esos fondos pueden volver a Venezuela para beneficiar al pueblo venezolano, pero necesitamos tener ese poder y ese control de las ventas de petróleo para impulsar los cambios que simplemente deben ocurrir en Venezuela», expresó.

24 horas antes de estas declaraciones, Trump había informado que llegó a un acuerdo con autoridades venezolanas quienes le enviarán de 30 a 50 millones de barriles en buques de almacenamiento a los muelles de descarga de Estados Unidos.

No obstante, Wright, quien estará al frente de todo esto, reconoció que tomará «decenas de miles de millones de dólares y un tiempo significativo» revitalizar esta industria venezolana.

A pesar de esto, consideró que «la oportunidad es enorme» y afirmó que en «poco tiempo podrían obtener varios cientos de miles de barriles de petróleo adicionales al día del corto al mediano plazo».

«Piensen en qué tan enormes los recursos deben de ser, si (Venezuela) aún está produciendo 800.000 ó 900.000 barriles al día después de esa mala administración», concluyó.