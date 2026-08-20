EEUU concedió licencia por dos años a National Airlines para operar en Venezuela

La aerolínea estadounidense National Airlines, con sede en Florida, recibió una exención de dos años por parte del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, vigente hasta el 30 de julio de 2028, para operar vuelos regulares de transporte aéreo internacional de carga y pasajeros a Venezuela.

National Airlines iniciará de inmediato vuelos de ayuda humanitaria a Venezuela, transportando suministros esenciales para apoyar las labores de asistencia en curso. Estos vuelos contribuirán a garantizar la entrega rápida de ayuda vital a las comunidades necesitadas, al tiempo que respaldan objetivos humanitarios más amplios.

«National Airlines ha forjado su reputación ofreciendo soluciones de transporte aéreo fiables y de vital importancia en algunos de los entornos operativos más exigentes del mundo», declaró Chris Alf, presidente de National Airlines.

«Nos sentimos honrados por la autorización del Departamento de Transporte de Estados Unidos y orgullosos de apoyar la misión humanitaria del Gobierno estadounidense proporcionando transporte aéreo seguro, fiable y eficiente a Venezuela», añadió.

National Airlines se especializa en brindar apoyo a agencias gubernamentales estadounidenses, organizaciones humanitarias, ONG internacionales y clientes comerciales mediante operaciones especializadas de vuelos chárter de carga y pasajeros en todo el mundo.

La compañía cuenta con una moderna flota de aviones de carga Boeing 747-400, Boeing 777-200 y aviones de pasajeros Airbus A330. En este sentido, está en una posición privilegiada para ejecutar misiones humanitarias, gubernamentales y de respuesta a emergencias que requieren una respuesta rápida.