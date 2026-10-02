EEUU capturó a venezolano acusado de liderar una red financiera del Tren de Aragua

EFE.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este viernes la captura del venezolano Aníbal Alexander Canelón Aguirre, acusado de liderar una supuesta red financiera vinculada a la organización venezolana Tren de Aragua, por lo que fue incluido en la lista de los ’10 fugitivos más buscados’ del FBI.

Canelón Aguirre, de 50 años y conocido bajo el alias de ‘Prometeo’ fue acusado formalmente por un gran jurado federal en el estado de Nebraska (EE.UU.) el pasado diciembre.

El venezolano enfrenta cuatro cargos relacionados con fraude bancario, lavado de dinero y conspiración para proporcionar apoyo material a terroristas.

El venezolano compareció por primera vez este viernes en una corte en Nebraska, donde se declaro inocente.

El juez federal Michael D. Nelson dictaminó que Canelón Aguirre permanecerá detenido mientras se lleva a juicio.

Según la acusación, Canelón Aguirre es el desarrollador de ‘Ploutus’, un programa maligno con el que realizaban ataques a cajeros automáticos para obtener dinero en efectivo y utilizar los fondos obtenidos para blanquear efectivo y transferirlo al Tren de Aragua.

El programa incluía, entre otros elementos, archivos con medidas antianálisis destinadas a obstaculizar el examen forense; concretamente, herramientas de protección de software.

Asimismo, ‘Ploutus’ contenía archivos cuya función consistía en eliminar el propio programa del sistema con el fin de ocultar su presencia, crear una impresión falsa, inducir a error o engañar a los empleados de la institución financiera para evitar que descubrieran su instalación en el cajero.

El fiscal de EE.UU., Todd Blanche, calificó en un escrito como un gran éxito el arresto de Canelón Aguirre y advirtió que la Justicia estadounidense seguirá trabajando para desmantelar redes de financiación del narcoterrorismo.

El miércoles pasado, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a la supuesta red financiera liderada por Canelón Aguirre, que tendría miembros en Venezuela y México.