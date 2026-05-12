EEUU busca frenar el acceso de China a petróleo barato y su estrategia involucra a Venezuela

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, aseguró que desde la Casa Blanca se está implementando una estrategia geopolítica que involucra a Venezuela para impedir que China acceda a «petróleo barato».

«Esta es una de las muchas ideas que el presidente Trump y su administración están analizando. Deberíamos empezar por el hecho de que Estados Unidos es actualmente la nación más segura y asequible en materia energética del mundo», comentó.

«El presidente Trump está jugando un juego geopolítico que incluye a Venezuela, deteniendo a China de comprar petróleo barato venezolano o iraní», expresó el funcionario.

En este sentido, destacó «el trabajo que están haciendo para construir una coalición alrededor del mundo.

Según Burgum, el presidente Trump llegará a las próximas conversaciones con China «en la posición más fuerte que cualquier líder estadounidense en la historia».

Cabe destacar que la administración de Donald Trump está impulsando la denominada política «energy dominance», que busca ampliar la producción energética estadounidense y fortalecer acuerdos estratégicos con países productores de petróleo y minerales.

En ese contexto, funcionarios de la Casa Blanca han insistido en que el acceso de China a crudo barato de países sancionados representa una ventaja competitiva para Beijing.