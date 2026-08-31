EEUU aseguró que ya están viendo un «aumento en la producción de Venezuela» tras acuerdo petrolero

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que Venezuela ya está registrando un aumento significativo en su producción petrolera, lo que a su juicio está contribuyendo para la estabilización del mercado global.

«Creo que es importante destacar que ya estamos viendo un aumento en la producción de petróleo de Venezuela», indicó.

En esta línea, resaltó la importancia que tiene esto para el mercado global. «Es una de las razones por las que, a pesar de que mucha gente predijo que los precios del petróleo llegarían a $200 por barril, obviamente son más altos que hace unos meses, pero son más estables en parte debido a lo que vemos que viene de Venezuela», contestó a los medios en la Base Conjunta Andrews, ubicada en el estado de Maryland.

Destacó que ya Estados Unidos está recibiendo crudo en el marco del acuerdo. «Miren, creo que vamos a ver un aumento significativo en la producción; la reserva de 65.000 millones de barriles es una gran parte de eso, pero creo que es un error decir cuándo veremos un aumento en la producción porque ya estamos viendo un aumento», añadió.

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#31AGO | El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, aseguró que la producción de petróleo en Venezuela “ya está aumentando significativamente”. Video: @FoxNews pic.twitter.com/T1o4VIKdhc — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 31, 2026

El pasado viernes, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la firma del acuerdo histórico bilateral que ha sostenido Caracas con Washington.

La jefa de Estado indicó que esto permitirá la exploración de 17 campos petroleros para la producción de 1.500.0000 barriles diarios.

Además, reveló que este acuerdo estima el ingreso de 209.335.000 millones de dólares al Estado venezolano.