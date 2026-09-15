Ecarri se reunió con Steve Hanke para diseñar «hoja de ruta realista» sobre tema dolarización

El diputado y excandidato presidencial Antonio Ecarri se reunió con el economista estadounidense Steve Hanke en la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, encuentro en el que ambos profundizaron en los detalles del Plan Integral de Dolarización para Venezuela.

Durante la reunión, trazaron el camino a seguir para una transición monetaria ordenada, con miras a frenar la inflación, proteger el salario y los ahorros de los venezolanos, recuperar el crédito y generar mayor confianza para la inversión nacional e internacional.

Diseñaron una «hoja de ruta» que, según explicaron, servirá de guía técnica para ese proceso. Ecarri y Hanke acordaron además promover la creación de un Centro de Economía Aplicada para Venezuela.

«Quiero informar que me reuní en la Universidad Johns Hopkins con el Prof. Steve Hanke para conversar sobre la dolarización y diseñar una hoja de ruta realista para avanzar en nuestra propuesta formal. Nuestro objetivo es claro: ¡Frenar la inflación definitivamente para proteger el salario, recuperar el crédito y atraer inversión! Queremos convertir nuestras palabras en acciones reales y concretas para el bolsillo de los venezolanos», sostuvo Ecarri.

📌🇻🇪 ¡40 años de inestabilidad son suficientes! Quiero informar que me reuní en la Universidad Johns Hopkins con el Prof. Steve Hanke @steve_hanke para conversar sobre la dolarización y diseñar una hoja de ruta realista para avanzar en nuestra propuesta formal. Nuestro objetivo… pic.twitter.com/g1mgsdyyQD — Antonio Ecarri A. (@aecarri) September 15, 2026

El encuentro también sirvió para revisar experiencias internacionales de dolarización y discutir las condiciones técnicas, jurídicas e institucionales necesarias para adaptar ese esquema a las particularidades de la economía venezolana.

Para Ecarri, la estabilidad monetaria debe formar parte de una agenda más amplia de reformas económicas e institucionales. Todo en el marco de una estrategia que permita recuperar la confianza, atraer inversión y sentar las bases para el crecimiento sostenido del país.

La cita con Hanke se enmarcó en una serie de consultas que el dirigente ha venido sosteniendo con especialistas nacionales e internacionales. Esto con el objetivo de ampliar el debate público y construir una propuesta técnicamente sólida sobre el futuro monetario de Venezuela.

Como resultado de este acercamiento, Ecarri adelantó que Hanke encabezará su equipo de trabajo en materia financiera internacional como consejero de honor.