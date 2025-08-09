Drama migratorio: Pareja de venezolanos fue detenida por agentes del ICE y separada de su hija de dos años

El drama para los migrantes continúa en EEUU tras las nuevas políticas del gobierno de Donald Trump luego de que una pareja de venezolanos denunciara que fue separada de su pequeña hija de dos años tras ser arrestados en el estacionamiento de un Walmart, donde trabajaban como repartidores, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La menor, llamada Inés, quedó bajo el cuidado de un familiar desde finales de julio. Su padre, Carlos Molina Manzaneda, permanece en el centro de detención de ICE en Batavia, en Illinois; mientras que su madre, Rebeca Ferreira Castillo, fue trasladada a una instalación en Luisiana.

El caso ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos, quienes temen un retorno de la política de separación familiar impulsada durante la primera presidencia de Trump.

Según relató Molina Manzaneda, en información publicada por Investigative Post, ambos fueron abordados por agentes de inmigración mientras trabajaban.

Aunque uno de los oficiales prometió que solo arrestarían a uno de los dos, finalmente ambos fueron detenidos, dejando a su hija sin cuidados parentales.

El abogado de la familia denunció que el ICE actuó con total desprecio por el bienestar infantil. En este sentido, solicitó que al menos uno de los padres sea liberado para reunirse con la niña.

CASOS SIMILARES POR TODO EEUU

Organizaciones como Justice for Migrant Families y la New York Immigration Coalition aseguran que este no es un caso aislado. Un informe reciente del New York Times documentó nueve casos similares en todo el país.

Activistas denuncian que se trata de una consecuencia directa de la nueva política migratoria de Trump, que impone una cuota diaria de arrestos a nivel nacional. “Es un patrón alarmante que recuerda lo peor del pasado”, advirtieron, según reseñó el diario El Comercio de Perú.

Ambos padres tienen solicitudes de asilo político en curso y han cumplido con todas las citas judiciales previas. Ingresaron legalmente en 2022 huyendo de amenazas, persecución política y la violencia en Venezuela. Desde entonces, trabajaban como contratistas independientes para Walmart, mientras esperaban una resolución a su caso.