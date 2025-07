Dos muertos y varios heridos tras terrible tiroteo en un casino de EEUU, esto es lo que se sabe del atacante

En la mañana de este lunes, 28 de julio, la ciudad de Reno, Nevada (EEUU), fue sacudida por un violento tiroteo frente al Grand Sierra Resort, el casino más grande del norte del estado, que dejó al menos dos muertos y varios heridos.

De acuerdo con las autoridades, el ataque ocurrió alrededor de las 7:25 de la mañana (hora local) en el área de valet parking del complejo hotelero, donde un hombre armado abrió fuego indiscriminadamente.

Las autoridades confirmaron que al menos dos personas murieron y varias más resultaron heridas, incluyendo tres hospitalizados y otros con lesiones menores.

La rápida respuesta de la policía de Reno permitió la detención del sospechoso en cuestión de minutos. Según el reporte oficial, los agentes localizaron al tirador y se produjo un intercambio de disparos. Todo, antes de que fuera neutralizado y trasladado a un hospital bajo custodia.

Aunque su identidad y el motivo del ataque todavía no han sido revelados, las autoridades aseguraron que no existe una amenaza activa para la comunidad.

Testigos relataron escenas de pánico y caos. Algunos huéspedes del resort compartieron en redes sociales imágenes del operativo y describieron cómo escucharon múltiples disparos mientras personas corrían para ponerse a salvo.

CONMOCIÓN Y DUELO TRAS TIROTEO

Uno de ellos, Michael Sisco, de 60 años, quien afirmó según la cadena de noticias Telemundo haber visto a una víctima caer junto a un automóvil tras recibir un disparo, justo en el lugar al que él se dirigía.

El Grand Sierra Resort, con casi 2.000 habitaciones y una sala de juegos de gran tamaño, es un punto neurálgico del turismo en Reno.

El incidente ha generado una fuerte reacción en la comunidad local. «Trágicamente, vidas se han perdido esta mañana en Reno en otro acto de violencia armada sin sentido. Mi corazón está con las víctimas, sus familias y toda nuestra comunidad. Reno es fuerte, pero no somos inmunes a la epidemia de violencia armada que afecta a este país. No podemos aceptar esto como algo normal. No aquí. Ni en ningún lado», expresó el concejal de la ciudad de Reno, Devon Reese.

Este tiroteo se suma a una preocupante estadística nacional: en lo que va de 2025, Estados Unidos ha registrado al menos 249 tiroteos masivos. La tragedia en Reno reabre nuevamente el debate sobre la seguridad en espacios públicos y necesidad urgente de abordar la violencia armada.