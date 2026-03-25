Detuvieron atleta amputado de las cuatro extremidades por asesinato, le disparó a su acompañante en un carro

La policía de Estados Unidos detuvo a un hombre sin brazos, ni piernas que iba conduciendo un vehículo y asesinó de varios impactos de bala a su copiloto.

El detenido responde al nombre de Dayton James Webber, de 27 años, quien en 2023 saltó a la fama por todo lo que podía hacer a pesar de su condición. Hacía motocross, lucha y jugaba al fútbol americano antes de convertirse en jugador profesional de cornhole, un deporte en el que los participantes lanzan pequeños sacos de maíz hacia un agujero en una tabla de madera para anotar puntos. Además, entre sus habilidades estaba la de poder conducir y disparar un arma.

Según los investigadores, Dayton Webber, de 27 años, iba al volante cuando abrió fuego contra el pasajero del asiento delantero en la ciudad de La Plata, Maryland, el fin de semana.

Posteriormente, le pidió a su pareja y a otro acompañante que iba en el asiento trasero que lo ayudaran a deshacerse del cadáver, pero ellos se negaron, escaparon a pie y dieron aviso a la policía.

Ante esto, el hombre tuvo que irse en el vehículo con el cadáver a su lado. La víctima quedó identificada como Bradrick Wells, de 27 años.

Aproximadamente dos horas después, un residente de Charlotte Hall, Maryland, a 32 kilómetros de distancia, llamó a la policía para reportar el hallazgo de un cadáver en el jardín.

Pocas horas después la policía dio con el paradero de Webber, a quien privaron de libertad. Se le acusará de homicidio premeditado, asesinato agravado y otros cargos relacionados.

UNA HISTORIA DE INSPIRACIÓN QUE TERMINÓ MAL

James Webber fue el primer amputado cuádruple en competir en la Liga Americana de Cornhole.

En 2023 dijo que le amputaron los brazos y las piernas en la infancia debido a una infección sanguínea. «Les dijeron a mis padres que solo había un 3% de posibilidades de que sobreviviera», explicó.

En sus redes sociales, solía publicar videos en los que aparecía disparando armas, con títulos como «disparo sin manos ni pies», y se describía a sí mismo como orador motivacional.