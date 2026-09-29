Detienen a los suegros de un ejecutivo de The New York Times asesinado a tiros

EFE.- Las autoridades de California investigan este lunes el asesinato de un ejecutivo de ingeniería del diario The New York Times supuestamente baleado por sus suegros el fin de semana en el estacionamiento de un parque popular del Área de la Bahía de San Francisco.

Jonathan McKinsey, de 40 años, fue hallado sin vida la tarde del sábado en la ciudad de Dublin, en el condado de Alameda, ubicado en el norte del Estado Dorado.

La policía de Dublin informó que encontró al ingeniero tendido en el suelo del complejo deportivo Dublin Sports Grounds con múltiples heridas de bala.

El hombre fue declarado fallecido en el lugar.

Varios testigos señalaron que los disparos fueron realizados por una pareja de ancianos.

Las autoridades localizaron y encontraron a Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 77 años de edad, a quienes señalaron como los supuestos responsables del homicidio.

La pareja fue identificada como los suegros de la víctima.

Ambos permanecen detenidos en la cárcel a la espera de la presentación de cargos, indicó -en un comunicado- la policía, que investigan las causas del crimen.

El periódico The New York Times informó que McKinsey trabajaba con ellos desde 2023