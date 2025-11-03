Despertó de un coma tras accidente y antes de morir hizo espeluznante confesión sobre su novia

Lo que parecía un trágico accidente terminó revelando una historia mucho más oscura. El pasado 8 de octubre, Daniel Waterman, de 22 años, falleció tras un aparatoso accidente de coche del que todos creían que había sido el responsable.

Waterman, viajaba junto a su pareja, Leigha Mumby, de 24, cuando el vehículo se estrelló en una autopista de Florida. Al principio, Daniel sobrevivió al impacto, pero quedó en coma con múltiples fracturas de cuello, espalda, clavícula, caderas y piernas. Su familia apenas podía creer que siguiera con vida.

Semanas después, ocurrió algo que sorprendió a todos, Daniel despertó y lo primero que hizo fue revelar la verdad de lo que había sucedido en el accidente. Según relató a la policía, no fue él quien causó el impacto, sino su novia, quien además «lo hizo a propósito».

“No me importa lo que pase. Recibirás tu merecido”, habría dicho Mumby segundos antes del impacto, según la confesión del joven. Su testimonio cambió por completo el rumbo del caso. Sin embargo, días después de despertar el joven no resistió y murió.

FOX35 Orlando informó que Mumby fue arrestada y acusada de conducción temeraria con lesiones graves y agresión con agravantes. Aunque tras la muerte de Daniel, los cargos se elevaron a homicidio vehicular. La joven fue encarcelada, pero recuperó la libertad tras pagar 150.000 dólares de fianza.

“Esto no fue un accidente”, aseguró el abogado de la familia, John Hager, quien confirmó que el vehículo no frenó antes del choque, sino que aceleró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL NUEVO DARDO DE TRUMP CUANDO LE PREGUNTARON SOBRE MADURO Y LA SITUACIÓN EN VENEZUELA

El caso tiene un giro aún más devastador, Leigha estaba embarazada del hijo de Daniel en el momento del accidente. Hoy, la familia lucha en los tribunales para demostrar la paternidad y obtener la custodia de la niña.

“Daniel estaba muy emocionado por convertirse en padre. Soñaba con volver a casa y criar a su hija”, dijo su madre, Heather, entre lágrimas. “Nuestra misión ahora es cuidar de esa bebé y enseñarle los valores de su padre”, agregó su abuelo, Michael Gilman.