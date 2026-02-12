Desfiguró la cara de una mujer con ácido sulfúrico y lanzó una ‘canción’ en YouTube para celebrarlo

La indignación pública resurgió esta semana tras el arresto formal de Terrell Campbell, un aspirante a rapero de Brooklyn, en Nueva York (EEUU), acusado de desfigurar con ácido sulfúrico a la joven universitaria Nafiah Ikram en 2021 y, años después, publicar una canción en YouTube compuesta por él, en la cual aparentemente se jactaba del ataque.

De acuerdo con lo reseñado por People y otros medios estadounidenses, la fiscalía del condado de Nassau presentó cargos este lunes que incluyen agresión, posesión ilegal de un arma y posesión de materiales nocivos, mientras el acusado se declaró no culpable y permanece detenido sin derecho a fianza.

El caso, que estuvo a punto de prescribir, ha reabierto un profundo rechazo contra la violencia, impunidad y crueldad digital.

Según las autoridades, el ataque ocurrió la noche del 17 de marzo de 2021, cuando Ikram, entonces de 21 años, regresaba a su casa en Elmont tras un turno de trabajo.

Campbell se habría acercado por detrás y le arrojó ácido sulfúrico directamente al rostro y el pecho, provocándole quemaduras severas, pérdida permanente de visión en un ojo y años de cirugías reconstructivas.

La fiscal Anne Donnelly detalló que las cicatrices en la garganta de la víctima todavía requieren intervenciones periódicas para permitirle respirar y alimentarse con normalidad.

LA CANCIÓN «REPUGNANTE»

La investigación tomó un giro inesperado cuando, dos años después del ataque, Campbell publicó un video musical titulado Obsidian, donde incluía letras que describían quemar el rostro de una mujer con ácido.

“Es repugnante, cruel y descarado”, afirmó Donnelly, quien señaló que el video continúa disponible en la plataforma. «Por increíble que parezca, todavía está en YouTube», reiteró.

Además, el historial de búsquedas del acusado revelaría que, minutos después del ataque, consultó cómo remover ácido sulfúrico de la carrocería de un automóvil, un dato que reforzó la línea investigativa.

Asimismo, parte del ataque quedó registrado en cámaras de vigilancia, y otras imágenes captaron a un Nissan Altima rojo huyendo de la escena.

Al identificar a Campbell como sospechoso, los investigadores localizaron un vehículo del mismo modelo en su domicilio, registrado a nombre de un familiar.

La fiscalía confirmó también que una persona recibirá la recompensa de 50.000 dólares ofrecida por información que condujera al arresto, aunque no se han revelado detalles adicionales.

NO DECLARÓ A LOS MEDIOS

Nafiah Ikram asistió a la conferencia de prensa acompañada de su familia, aunque no ofreció declaraciones. Su madre agradeció a quienes apoyaron a su hija durante estos años y a los investigadores que lograron reactivar el caso antes de que prescribiera.

Mientras el motivo del ataque sigue bajo investigación, la fiscalía advirtió que, de ser declarado culpable, Campbell podría enfrentar hasta 25 años de prisión.

El caso continúa generando indignación por la violencia del ataque e intento del acusado de convertirlo en contenido musical, un gesto que muchos consideran una afrenta directa a la dignidad de la víctima.