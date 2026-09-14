Departamento del Tesoro flexibiliza aún más las sanciones contra Pdvsa

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó este lunes nuevas transacciones entre empresas de ese país y Petróleos de Venezuela (Pdvsa), flexibilizando aún más las sanciones contra la estatal.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió la Licencia General No. 52C. El documento «autoriza ciertas transacciones» con Pdvsa y sus filiales, habilitando operaciones que estaban prohibidas en las órdenes ejecutivas 13.884 y 13.850.

Esta licencia permite las transacciones de Pdvsa con una «entidad estadounidense establecida». Se trata de cualquier empresa o entidad que esté organizada bajo las leyes de Estados Unidos antes del 29 de enero de 2025.

La fecha delimita claramente qué compañías se pueden ver beneficiadas de este nuevo marco de sanciones. En tal sentido, quedan por fuera las empresas constituidas en los últimos meses.

LA AUTORIZACIÓN A PDVSA

La licencia considera como «entidades de Pdvsa» a cualquier organización de que la petrolera posea, directa o indirectamente, «una participación igual o superior al 50%». Sin embargo, hay un conjunto de requisitos para realizar estas transacciones.

En primera instancia, la OFAC exige que cualquier contrato con Pdvsa debe contemplar «los procedimientos de resolución de disputas relacionados con el contrato se lleven a cabo en Estados Unidos, el Reino Unido, Francia o Singapur»

También se regula el destino de las transacciones, impidiendo «todo pago monetario a una persona bloqueada». Cualquier operación de este tipo deberá realizar mediante los «Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros».

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Igualmente, el documento amplía la autorización de transacciones que involucren al gobierno y permite que individuos sancionados firmen contratos, siempre y cuando actuén «únicamente en su capacidad oficial como funcionarios, empleados o representantes autorizados de Pdvsa».

LO QUE NO AUTORIZA

Esta medida significa una mayor flexibilización de las sanciones estadounidenses contra Pdvsa. No obstante, el documento fue explícito al marcar ciertos límites, indicando que «no autoriza» otro tipo de transacciones.

Entre ellas destacan aquellas operaciones vinculadas con los bonos y deudas del gobierno o Pdvsa. Tampoco autoriza «la venta, transferencia, cesión o pignoración como garantía» de acciones de la petrolera o sus filiales.

La licencia parece estar enfocada en dar mayor operatividad comercial de empresas con Pdvsa, pero limita las transacciones financieras de mayor escala, como la deuda del país o el accionariado de la estatal.

Estados Unidos y Venezuela firmaron hace unas semanas un acuerdo petrolero para la explotación de 17 campos petroleros. El trato contempla una inversión mayor a los 100.000 millones de dólares y más del doble en regalías y tributos al Estado venezolano.