Departamento del Tesoro sancionó una ‘empresa offshore’ creada en conocidas islas y vinculada a Venezuela, es de un magnate petrolero

Estados Unidos sancionó este martes, 18 de agosto, a una entidad relacionada con Venezuela, así lo informó el Departamento del Tesoro de EEUU.

Se trata de Bluewave Properties LTD, una empresa offshore con sede en las Islas Vírgenes Británicas vinculada a Venezuela, según un aviso publicado en el sitio web de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro.

De acuerdo con la información divulgada, la firma sancionada era propiedad del magnate petrolero estadounidense Henry Sargeant III, quien la constituyó en 2021 en las Islas Vírgenes Británicas.

A través de esta sociedad, Sargeant mantenía una participación minoritaria en el consorcio North American Blue Energy Partners (NABEP), uno de los principales productores privados de petróleo que operan en Venezuela.

La medida del Tesoro llega días después de que trascendiera que Sargeant había decidido desprenderse de sus intereses en NABEP, considerada la segunda mayor productora privada petrolera del país.

Según una nota publicada por Bloomberg, el empresario aceptó vender sus participaciones tras recibir «una fuerte presión» por parte de Washington para ejecutar su salida del negocio.

Fuentes citadas por Bloomberg y familiarizadas con la negociación señalaron que Sargeant firmó un acuerdo de venta por US$ 300 millones.