Demócratas aventajarían en 7 puntos a los republicanos, de cara a las elecciones de medio término

(EFE).- A dos días de las elecciones de medio término, el Partido Demócrata cuenta con una ventaja de siete puntos porcentuales frente a los republicanos en la pugna por el control del Congreso de Estados Unidos, impulsado por el descontento de los votantes y un récord de desaprobación hacia la gestión del presidente Donald Trump, según una encuesta nacional publicada este domingo por la cadena NBC News.

El sondeo muestra que el 52 % de los votantes registrados prefiere un legislativo bajo control demócrata, frente al 45 % que opta por el republicano y un 3 % de indecisos.

Entre el electorado independiente, la distancia a favor de los demócratas asciende a 21 puntos.

La encuesta sitúa el índice de desaprobación de Trump en un histórico 60 %, el nivel más elevado en sus dos mandatos en este sondeo, frente a un 40 % de aprobación.

Asimismo, un 64 % de los consultados manifiesta que el mandatario no ha cumplido con sus expectativas, mientras que el 70 % considera que el rumbo del país es equivocado.

La economía y el costo de vida permanecen como las principales preocupaciones del electorado.

En ese sentido, casi tres cuartas partes de los participantes declaran insatisfacción con el estado de la economía y, por primera vez en tres décadas en esta encuesta, el 51 % se muestra insatisfecho con su propia situación financiera personal.

La encuesta la realizaron entre el miércoles y viernes a 1.000 votantes registrados y cuenta con un margen de error de 3,1 puntos porcentuales. EFE