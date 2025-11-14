Demandó a ICE después de que su hermano murió bajo custodia, estaba «aislado y desesperado»

El hermano de un migrante chino, quien murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en Pensilvania (EEUU), presentó una demanda federal desde Queens, en Nueva York, exigiendo respuestas y transparencia sobre las circunstancias del fallecimiento.

De acuerdo con lo citado por medios como ABC News, el migrante fue identificado como Chaofeng Ge, de 32 años, residente en Queens.

Lo que se precisó, es que Ge, quien se había declarado culpable de robo, fue trasladado al Centro de Procesamiento de Moshannon Valley en Pensilvania. En el sitio, apenas cinco días después de su ingreso, murió en circunstancias que apuntan a un suicidio.

Según la demanda del hermano, el migrante se encontraba «aislado y desesperado» cuando se ahorcó en la ducha.

La acción legal no solo pretende obtener justicia para la familia. También visibilizar las condiciones en la que miles de migrantes son retenidos en centros de detención. Sobre los mismos, abundan las denuncias por presunta falta de atención médica, aislamiento prolongado y negligencia.

Ge aguardaba una audiencia ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia, según reportó el mismo medio en agosto.

¿DE QUÉ DELITOS SE LE ACUSÓ AL MIGRANTE?

En enero, Ge terminó detenido en una farmacia CVS ubicada cerca de Harrisburg, Pensilvania. Esto, luego de que empleados lo señalaran por presuntamente utilizar de forma fraudulenta una tarjeta de crédito para adquirir «tarjetas de regalo».

“Se inició una investigación y se descubrió que Ge tenía en su poder numerosos números de tarjetas de crédito robadas en su teléfono celular”, reza parte del reporte de la policía del Lower Paxton Township.

En concreto, fue arrestado por el Departamento de Policía del Municipio de Lower Paxton el pasado 23 de enero.

A finales de julio admitió haber accedido a un teléfono que contenía números de tarjetas de crédito robadas, según informaron las autoridades. Tras recibir su sentencia, fue puesto bajo custodia de ICE, donde en agosto falleció en circunstancias que pide su pariente sean aclaradas.

“Estoy devastado por la pérdida de mi hermano y por saber que estaba sufriendo tanto en ese centro de detención”, declaró al Daily News Yanfeng Ge. “No merecía ser tratado así”, agregó.

¿QUÉ INFORMACIÓN HA PROPORCIONADO ICE?

ICE informó que a Ge lo hallaron inconsciente en su módulo dormitorio del centro de detención a las 5:20 a.m. del 7 de agosto.

Se señaló, que el personal aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los servicios de emergencia, pero el forense del condado Clearfield confirmó su fallecimiento poco después.