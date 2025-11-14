EEUU

Demandó a ICE después de que su hermano murió bajo custodia, estaba «aislado y desesperado»

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
Chaofeng Ge, a la izquierda, fue arrestado por el Departamento de Policía del Municipio de Lower Paxton el 23 de enero / Cortesía: Fox News

El hermano de un migrante chino, quien murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en Pensilvania (EEUU), presentó una demanda federal desde Queens, en Nueva York, exigiendo respuestas y transparencia sobre las circunstancias del fallecimiento.  

Contents

De acuerdo con lo citado por medios como ABC News, el migrante fue identificado como Chaofeng Ge, de 32 años, residente en Queens.  

Leer Más

VIRAL: La insólita comparecencia de un policía sin pantalones ante un juez en Estados Unidos
Operación GEAUX: El programa aprobado en estado de EEUU para localizar migrantes con antecedentes penales
Venezolano murió mientras manejaba moto en Oklahoma, conductor borracho lo chocó en sentido contrario

LEA TAMBIÉN: FAMILIA DEMANDA A OPENAI POR LA MUERTE DE SU HIJO: ASEGURAN QUE CHATGPT INFLUYÓ EN SU TRÁGICA DECISIÓN

Lo que se precisó, es que Ge, quien se había declarado culpable de robo, fue trasladado al Centro de Procesamiento de Moshannon Valley en Pensilvania. En el sitio, apenas cinco días después de su ingreso, murió en circunstancias que apuntan a un suicidio.  

Según la demanda del hermano, el migrante se encontraba «aislado y desesperado» cuando se ahorcó en la ducha.  

La acción legal no solo pretende obtener justicia para la familia. También visibilizar las condiciones en la que miles de migrantes son retenidos en centros de detención. Sobre los mismos, abundan las denuncias por presunta falta de atención médica, aislamiento prolongado y negligencia.  

Ge aguardaba una audiencia ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia, según reportó el mismo medio en agosto. 

El hermano de un migrante chino, quien murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en Pensilvania (EEUU), presentó una demanda federal desde Queens, en Nueva York, exigiendo respuestas y transparencia sobre las circunstancias del fallecimiento.  
Su hermano declaró que el hombre de 32 años se encontraba aislado y desesperado / Archivo

¿DE QUÉ DELITOS SE LE ACUSÓ AL MIGRANTE? 

En enero, Ge terminó detenido en una farmacia CVS ubicada cerca de Harrisburg, Pensilvania. Esto, luego de que empleados lo señalaran por presuntamente utilizar de forma fraudulenta una tarjeta de crédito para adquirir «tarjetas de regalo». 

“Se inició una investigación y se descubrió que Ge tenía en su poder numerosos números de tarjetas de crédito robadas en su teléfono celular”, reza parte del reporte de la policía del Lower Paxton Township.  

En concreto, fue arrestado por el Departamento de Policía del Municipio de Lower Paxton el pasado 23 de enero.

A finales de julio admitió haber accedido a un teléfono que contenía números de tarjetas de crédito robadas, según informaron las autoridades. Tras recibir su sentencia, fue puesto bajo custodia de ICE, donde en agosto falleció en circunstancias que pide su pariente sean aclaradas. 

“Estoy devastado por la pérdida de mi hermano y por saber que estaba sufriendo tanto en ese centro de detención”, declaró al Daily News Yanfeng Ge. “No merecía ser tratado así”, agregó.  

¿QUÉ INFORMACIÓN HA PROPORCIONADO ICE?  

ICE informó que a Ge lo hallaron inconsciente en su módulo dormitorio del centro de detención a las 5:20 a.m. del 7 de agosto.  

Se señaló, que el personal aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los servicios de emergencia, pero el forense del condado Clearfield confirmó su fallecimiento poco después. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Una nueva directiva del gobierno de los Estados Unidos ampliaría el alcance de los exámenes médicos exigidos a solicitantes de visas, incluyendo ahora la evaluación de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, cáncer, obesidad y afecciones cardíacas.  
Cáncer, diabetes y sobrepeso podrían ser motivo de rechazo de visas en EEUU, esto alegan las autoridades
EEUU
VIRAL: Modelo confesó que se divorció de la estrella de la NFL Matt Kalil por el ‘gran’ tamaño de su…
Caraota Show
¡Orgullo venezolano! Veneka gana el Latin Grammy, Erika de la Vega dio el discurso
Caraota Show