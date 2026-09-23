Delcy Rodríguez y la primera ministra de Trinidad y Tobago sostuvieron una reunión de trabajo: Esto dice el comunicado

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, encabezaron este miércoles, 23 de septiembre, una reunión bilateral en la sede de la Misión Permanente venezolana ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York (EEUU).

El encuentro se realizó al margen de las sesiones del 81.º período de la Asamblea General y consolida los acercamientos técnicos que las cancillerías de ambas naciones vecinas adelantaron a principios de mes.

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Según lo informado por medio de un comunicado de la Cacillería de Venezuela, «la presidenta Rodríguez Gómez y la primera ministra Persad-Bissessar sostuvieron una cordial reunión de trabajo que marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales».

«Durante el encuentro, las mandatarias, reafirmaron los vínculos históricos de amistad y cooperación que unen a Venezuela y Trinidad y Tobago, al mismo tiempo que reiteraron su compromiso de consolidar la agenda bilateral bajo los principios de respeto mutuo, soberanía, buena vecindad, diálogo y cooperación, para el beneficio y la prosperidad de ambos pueblos», se agrega en el texto.

Asimismo, «en ese espíritu, acordaron una agenda de trabajo orientada al fortalecimiento del intercambio y beneficio mutuo en áreas de comercio, energía, seguridad, conectividad aérea, turismo, gestión de riesgos de desastres, protección del medio ambiente, agricultura y cultura».

En el encuentro, «la presidenta Rodríguez Gómez reiteró el agradecimiento del pueblo de Venezuela al Gobierno y al pueblo de Trinidad y Tobago por las manifestaciones de solidaridad brindadas luego del doblete sísmico del pasado 24 de junio de 2026».

Además, «con el propósito de mantener un mecanismo de consulta directa al más alto nivel, ambas dignatarias acordaron realizar visitas oficiales a Caracas y Puerto España».

La parte venezolana indicó que «la primera ministra era en efecto persona grata en Venezuela».

Finalmente, «ratificaron su determinación de continuar impulsando una relación de amistad, buena vecindad, confianza y cooperación, orientada a generar oportunidades concretas de desarrollo y bienestar para los pueblos de Venezuela y de Trinidad y Tobago, y contribuir con la paz, la estabilidad y la prosperidad del Caribe».