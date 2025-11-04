Elecciones en Estados Unidos: Los estados con “feriado público” este martes 4 de noviembre

Votar los martes y en noviembre ya es costumbre para millones de estadounidenses, quienes acuden a las urnas para ejercer su derecho al voto. Sin embargo, a diferencia de otras fechas patrióticas como el Día de la Independencia o el Día del Trabajo, las elecciones no está reconocido como feriado federal por el gobierno de Estados Unidos.

Esto implica que las agencias federales, oficinas gubernamentales y la mayoría de los servicios públicos continúan operando con normalidad.

Sin embargo, a nivel estatal, la situación varía. Solo cinco estados, entre ellos Nueva York, consideran el día de las elecciones como un feriado estatal obligatorio, lo que significa que los empleadores deben otorgar tiempo libre remunerado para que sus empleados puedan votar.

Otros nueve estados, como Nueva Jersey, también lo reconocen como festivo, pero no exigen que se otorgue tiempo libre.

En estados como Connecticut, el día no tiene ninguna designación especial, aunque algunos empleadores pueden ofrecer flexibilidad voluntaria.

Por tanto, para los votantes es importante planificar con anticipación. Aunque el día no sea feriado federal, 28 estados otorgan algún tipo de licencia para ejercer el derecho, lo que permite a los ciudadanos cumplir con su deber cívico sin penalizaciones laborales.

¿QUÉ ABRE O NO EL DÍA DE ELECCIONES?

En cuanto a lo que estará abierto o cerrado, la mayoría de los negocios privados, supermercados, bancos y restaurantes permanecerán abiertos como en un día laboral regular.

Sin embargo, las escuelas públicas pueden cerrar o modificar sus horarios, especialmente si se utilizan como centros de votación. Algunos empleadores permiten a sus trabajadores ausentarse temporalmente para votar, aunque esto depende de las políticas internas y de las leyes estatales.

Asimismo, es importante tomar en cuenta que algunas sucursales locales de los bancos también podrían modificar sus horarios o cerrar, así que conviene verificar directamente con antes de acercarte.

Tampoco la oficina de correos estará cerrada y los envíos deberían entregarse como de costumbre el día de las elecciones.

ESTADOS Y TERRITORIOS CON FERIADO PÚBLICO EN ELECCIONES

Illinois

Delaware

Hawai

Kentucky

Luisiana

Montana

New Jersey

Nueva York

Ohio

Puerto Rico

Virginia

West Virginia

¿QUÉ ELECCIONES SE CELEBRAN EN EEUU EL MARTES?

Este martes, 4 de noviembre, ciudadanos de Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, California, Pennsylvania y Texas se preparan para votar en comicios locales y estatales, en una jornada que servirá como termómetro político del segundo mandato del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Lo que ocurra, para los expertos o analistas, podría redefinir el rumbo hacia las próximas elecciones legislativas, marcando tendencias y tensiones en el tablero nacional.