DEA acusó a Alex Saab de liderar «conspiración internacional de lavado de dinero» vinculada a los alimentos del CLAP

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) acusó a Alex Saab de facilitar actividades ilícitas y dirigir “redes corruptas que operan en toda Venezuela”, en el marco de una nueva imputación federal, que lo señala como presunta pieza central de una conspiración internacional de lavado de dinero vinculada al programa de alimentos del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Según los fiscales, Saab habría sobornado a funcionarios del Estado venezolano para obtener contratos millonarios del CLAP y luego falsificar el origen y la calidad de los alimentos importados desde Colombia y México.

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La trama, de acuerdo con los documentos judiciales citados por la DEA, permitió desviar cientos de millones de dólares mediante empresas fantasma, facturas fraudulentas y registros de envío alterados.

«La DEA ha investigado durante mucho tiempo los presuntos delitos financieros y las redes vinculadas a Alex Saab y al antiguo régimen de Nicolás Maduro», declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole.

«Estos cargos son resultado directo del compromiso constante de la DEA para desmantelar las redes corruptas que operan en toda Venezuela. El apoyo de esta administración a las fuerzas del orden y la incansable persecución de la DEA contra quienes facilitan las actividades de los cárteles nos permitieron, junto con nuestros socios del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), extraditar a Alex Saab a Estados Unidos para que comparezca ante la justicia una vez más», agregó el funcionario.

OPERACIONES DE SAAB EN VENEZUELA

El Departamento de Justicia de Estados Unidos añadió que, entre 2019 y 2026, la conspiración se expandió aprovechando el colapso económico venezolano y las sanciones. Dicha situación, recordaron, paralizaron las exportaciones de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Saab y sus socios, según la acusación, utilizaron «bancos estadounidenses para blanquear cientos de millones de dólares robados de un programa de alimentos venezolano destinado a los pobres y de las ganancias de la venta ilegal de petróleo venezolano”, declaró el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia.

El FBI, por su parte, confirmó que la operación desmantelada era «sofisticada». También, señalaron, que estaba diseñada para ocultar el origen de la riqueza obtenida ilegalmente.

CONDENA DE SER DECLARADO CULPABLE

Si es declarado culpable del cargo de conspiración para lavado de dinero, Saab enfrenta hasta 20 años de prisión federal como pena máxima.

El caso es investigado por la DEA, el FBI y Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Miami, bajo el paraguas del HSTF. Esta última, es una iniciativa destinada a combatir cárteles, redes de tráfico y organizaciones criminales transnacionales.

Para los fiscales, el caso ilustra cómo un programa humanitario se convirtió en una «maquinaria de enriquecimiento personal». Igualmente de «corrupción internacional» que, según la acusación, operó durante años con apoyo de funcionarios venezolanos.

“El FBI mantiene su firme compromiso de desmantelar las complejas redes financieras que financian actividades ilícitas”. Así lo expresó el agente especial a cargo Brett Skiles, de la oficina del FBI en Miami.

“Gracias a la estrecha colaboración con nuestros socios federales, hemos logrado desarticular una sofisticada operación orquestada por Alex Saab y sus cómplices. El objetivo era ocultar el origen de la riqueza obtenida ilegalmente. Continuaremos desplegando todos los recursos de investigación a nuestro alcance para rastrear el dinero ilícito. Proteger la integridad de nuestras instituciones financieras y garantizar que quienes se benefician del crimen rindan cuentas ante la ley”, sentenció.