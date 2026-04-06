Corte federal en Nueva York concede pausa procesal a Venezuela para reorganizar defensa hasta mayo de 2026

El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York concedió una suspensión temporal de los procesos judiciales que involucran a entidades estatales venezolanas hasta el 21 de mayo de 2026, una medida destinada a facilitar la reorganización y coordinación de su defensa legal en Estados Unidos.

La decisión responde a una solicitud presentada por los equipos de White & Case LLP, León Cosgrove Jiménez, LLP y Kellner Herlihy Getty & Friedman LLP, quienes actualmente representan a organismos financieros y empresas públicas de Venezuela en varios litigios federales.

De esta manera, Delcy Rodríguez y su oposición política buscan coordinar la defensa legal de los activos de Venezuela en Estados Unidos.

En su orden, el Tribunal señaló de manera explícita que «los casos quedan suspendidos hasta el 21 de mayo de 2026». Aunque, aclaró que la medida no aplica a procedimientos de cobro que no involucren cuentas o activos de entidades estatales venezolanas, sus afiliadas o subsidiarias.

Para sustentar esta excepción, la jueza Sarah Netburn citó antecedentes procesales en varios expedientes. En específico, en los cuales ya se habían delimitado los alcances de acciones de cobro contra terceros no vinculados directamente al Estado venezolano.

La suspensión se produce en un contexto de transición institucional. Esto, luego de que el Gobierno de Estados Unidos reconociera a Delcy Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela. Esa situación, obligó a revisar la legitimidad de las representaciones legales en curso.

The Southern District of NY has just granted a stay until May 21 to facilitate coordination of Venezuela's legal defenses. pic.twitter.com/dqbRXpIWse — Jose Ignacio Hernández G. (@ignandez) April 6, 2026

NECESITAN TIEMPO ADICIONAL

En una carta enviada el 3 de abril, los abogados explicaron que sus clientes necesitaban tiempo adicional para designar representación permanente. También para presentar delegaciones de autoridad actualizadas y garantizar la continuidad de la defensa en los litigios relacionados con los activos venezolanos.

En concreto, pidieron que se suspendiera durante 45 días un caso en el que los acreedores buscan embargar fondos vinculados a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) –incluida la refinería de petróleo Citgo Petroleum (Pdvsac.ul), con sede en Houston– mientras determinan quién representará los intereses de Venezuela.

En respuesta, el Tribunal ordenó que, a más tardar el 21 de mayo de 2026, los nuevos abogados designados por las entidades estatales venezolanas deben notificar formalmente su aparición ante la Corte.

En caso de que ese proceso no haya concluido para la fecha, los equipos actuales deberán presentar una actualización detallada. Específicamente, sobre el avance de sus clientes en la designación de una representación definitiva.

La decisión fue comunicada tras consultas con las partes involucradas. Según la correspondencia presentada, los demandantes en los casos Caballero, Stansell y Pescatore no se opusieron a la suspensión, siempre que esta no afectara sus procedimientos de cobro contra terceros como Samark López Bello, quienes no forman parte de las entidades estatales venezolanas.