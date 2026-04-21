Controversia por Venezuela en EEUU: la contundente exigencia del senador demócrata Tim Kaine a Trump

El senador estadounidense demócrata Tim Kaine exigió a la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que impulse la realización de elecciones presidenciales en Venezuela antes de que finalice 2026.

«Los venezolanos tenían la esperanza de abrir un nuevo capítulo, pero todavía tienen al régimen de Maduro manejando el país y no hay un compromiso real por parte de Estados Unidos ni de otros actores sobre cuándo podrían celebrarse elecciones en Venezuela», afirmó Kaine en una entrevista con el periodista Jorge Agobian.

LEA TAMBIÉN: ESCUELAS DE FLORIDA HABLARÁN DEL CASO VENEZUELA Y NICOLÁS EN HISTORIA DEL COMUNISMO

«Creo que lo correcto es avanzar hacia elecciones antes de que termine el año y he estado presionando al Departamento de Estado y a la administración Trump en ese sentido. Hasta ahora no han asumido ningún compromiso», sostuvo el senador.

Y enfatizó: «Ya es momento de un nuevo capítulo en Venezuela y tiene que ser una Venezuela para los venezolanos, no con un calendario ni con un gobierno elegido por Estados Unidos».

🗣️ @SenTimKaine: «Tiene que ser una #Venezuela para los venezolanos, no con un calendario ni con un gobierno elegido por #EEUU«. Toda la entrevista aquí 👉https://t.co/TJppzlYqmz pic.twitter.com/F1wc4qB9sw — Jorge Agobian (@JorgeAgobian) April 20, 2026

¿QUÉ SE DICE SOBRE LAS ELECCIONES EN VENEZUELA?

Sobre el tema de los comicios en Venezuela, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, defendió ante el Congreso la semana pasada el avance del plan de transición aplicado en Venezuela.

Aseguró que la fase inicial se completó y recordó que estuvo centrada en la estabilización. También señaló que evitó un deterioro mayor de la seguridad ciudadana y contuvo riesgos como el colapso de servicios públicos, el avance de grupos criminales y un aumento de la migración irregular.

Según Kozak, estos resultados forman parte de los objetivos planteados por Washington desde el inicio del proceso.

El funcionario detalló que la estrategia estadounidense se desarrolla en tres etapas: estabilización, recuperación y reconciliación, y finalmente la transición democrática. Indicó que la segunda fase ya está en marcha.

«Ninguna de esas cosas pasó. Esa fue la fase uno. La fase dos, como han hablado, es la recuperación y la reconciliación. Así que son dos cosas que van juntas. La recuperación de la economía al conseguir que los ingresos de la industria petrolera vuelvan a fluir, y al mismo tiempo, como parte de la fase dos, está la reconciliación política que permitirá obtener los pasos que acabo de mencionar y luego poder pasar a las elecciones competitivas», reiteró.