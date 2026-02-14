Contra todo pronóstico: La radical medida de Trump sobre el ID para votar en elecciones de medio término

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes, 13 de febrero, que impulsará en forma orden ejecutiva la exigencia de una identificación oficial para votar en las elecciones de medio término, incluso si el Congreso no aprueba la medida.

A través de mensajes publicados en la red Truth Social, Trump afirmó que está dispuesto a avanzar mediante una orden ejecutiva, argumentando que existen “razones legales” que permitirían implementar el requisito sin necesidad de una ley aprobada por el Legislativo.

En sus publicaciones, Trump acusó a los demócratas de oponerse a la identificación de votantes por conveniencia política y sostuvo que “son unos tramposos horribles y falsos”.

También afirmó que incluso “el 85% de los votantes demócratas” estaría de acuerdo con exigir algún tipo de documento para sufragar.

Asimismo, el presidente insistió en que se trata de un tema urgente y adelantó que presentará su propuesta formalmente, confiando en que la Corte Suprema respaldará su iniciativa.

«No podemos permitir que los demócratas sigan impunes sin la ley de identificación de votantes. Son unos tramposos, horribles y deshonestos. Tienen todo tipo de razones para no aprobarla y luego se ríen a escondidas tras sus ridículas presentaciones», sostuvo.

El debate se produce en un contexto en el que la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó este 11 de febrero la Ley SAVE America, un proyecto de reforma electoral que incluye requisitos estrictos de verificación de ciudadanía e identificación.

La votación terminó 218 a 213, con apoyo unánime de los republicanos y solo un demócrata, Henry Cuellar de Texas, sumándose al bloque oficialista.

OBLIGARÍA A LOS ESTADOS A EXIGIR ID

La legislación, de 32 páginas, obligaría a los estados a exigir pruebas documentales de ciudadanía presentadas en persona —como un pasaporte estadounidense o un certificado de nacimiento— para inscribir a un votante en el registro federal.

Además, requeriría que los electores presenten una identificación con fotografía para votar en persona y quienes voten por correo adjunten una copia de un documento válido tanto al solicitar como al emitir su voto.

Los republicanos defienden la iniciativa como una medida de “sentido común”.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, argumentó que los estadounidenses necesitan identificación para realizar actividades cotidianas como conducir, abrir una cuenta bancaria o comprar medicamentos, por lo que considera lógico exigirla también para votar.

Para Johnson y sus aliados, la reforma busca fortalecer la confianza en el sistema electoral.

Los demócratas, en cambio, sostienen que el proyecto tiene como objetivo restringir el acceso al voto, especialmente entre comunidades vulnerables.

El líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries, calificó la Ley SAVE como un intento de “supresión del voto” y acusó a los republicanos de usar el tema para desviar la atención de otros problemas.

También recordó que el voto de personas no ciudadanas ya es ilegal y extremadamente infrecuente, y que la ley actual contempla sanciones penales para quienes falseen su estatus.