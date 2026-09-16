Continental Resources firma un memorando con PDVSA para operar un bloque petrolero

EFE.- La petrolera estadounidense Continental Resources firmó un memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) con la estatal venezolana PDVSA para desarrollar y operar el bloque Ayacucho 2, en la Faja del Orinoco, un área que la compañía estima que contiene unos 30.000 millones de barriles de recursos petroleros.

El acuerdo es por ahora un MOU pero abre la puerta a un contrato de largo plazo que ambas partes pretenden negociar en las próximas semanas, informó Continental en un comunicado.

El bloque, situado al norte del río Orinoco, en el estado de Anzoátegui, ocupa unos 126.000 acres (51.000 hectáreas) y contiene, según la estimación de la compañía, 30.000 millones de barriles de recursos ‘in situ’, es decir, petróleo existente en el subsuelo, una cifra que no equivale a reservas probadas ni a producción futura.

La compañía, con sede en Oklahoma y uno de los mayores productores privados de petróleo y gas de Estados Unidos, agregó que comenzó a «estudiar oportunidades» en Venezuela después del llamamiento de la Administración de Donald Trump a las empresas energéticas estadounidenses para que contribuyan a la reconstrucción de la industria petrolera de ese país.

«Estamos entusiasmados de participar en la revitalización de la industria energética de Venezuela», dijo el presidente y consejero delegado de Continental, Doug Lawler.

El acuerdo se enmarca en la apertura impulsada por el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el poder desde enero de 2026 tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, que ha buscado normalizar relaciones con Washington y atraer inversión extranjera al sector petrolero.

progresiva apertura del sector petrolero venezolano a compañías extranjeras y, en particular, estadounidenses, después de años de sanciones y del deterioro de la capacidad productiva del país.

El pasado abril, el Gobierno de Venezuela ya firmó un acuerdo que expande las operaciones de la estadounidense Chevron para aumentar la producción petrolera en el país, semanas después de la aprobación de la reforma de hidrocarburos que abrió el sector a la inversión privada y extranjera.

En septiembre, Chevron anunció una inversión de más de 7.000 millones de dólares para ampliar sus operaciones y elevar su producción en Venezuela hasta unos 600.000 barriles diarios en cinco años.

La Faja del Orinoco concentra buena parte de los recursos petroleros de Venezuela, aunque su crudo es predominantemente extrapesado y su explotación requiere importantes inversiones, infraestructura y capacidad técnica.

Continental señaló que el acuerdo le permitirá aportar capital privado, tecnología, experiencia técnica y capacidad operativa a gran escala para «la recuperación de la industria petrolera venezolana».

La compañía indicó además que continuará evaluando otras oportunidades de inversión en el país.