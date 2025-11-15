Conoció a una mujer en una app de citas que lo convenció de apuñalar a su esposa hasta la muerte

Un estremecedor caso se registró en la comunidad de Columbus, en Ohio (EEUU), donde James Hill, un exprofesor de música de 76 años de la Universidad Estatal de Ohio, fuera arrestado por el asesinato de su esposa, Mary Kathleen Hill, de 64 años.

De acuerdo con la información difundida por People y otros medios, el crimen ocurrió el pasado domingo, cuando Hill presuntamente apuñaló a su esposa en el pecho con un cuchillo de cocina.

Según los informes policiales, tras el ataque, el hombre le pidió perdón y la abrazó mientras ella agonizaba. Pero entre lo perturbador del caso, figura las motivaciones del asesinato.

Lo que se precisó, es que la tragedia se desencadenó tras una serie de amenazas que Hill recibió por parte de una mujer no identificada con la que había entablado contacto a través de una aplicación de citas.

«SEXTORSIÓN»

Según versiones, esta mujer lo chantajeó con la divulgación de fotografías íntimas, exigiéndole el pago de $15.000 dólares en tarjetas de regalo de Apple para mantener las imágenes en secreto.

Aparentemente, el exprofesor, abrumado por la presión y el miedo al escándalo, cayó en una espiral de desesperación que culminó en el violento asesinato.

INTENTÓ QUITARSE LA VIDA

Después del asesinato, Hill intentó quitarse la vida, aunque sin éxito. Posteriormente, fue arrestado y trasladado a un hospital para recibir atención médica antes de ser ingresado en una cárcel del condado de Franklin.

Las autoridades han calificado el caso como un ejemplo extremo de las consecuencias del “sextorsión”, una forma de chantaje que ha ido en aumento con el auge de las plataformas digitales y las relaciones virtuales.

PERO NO FUE LO ÚNICO QUE HIZO

También se reveló que intentó acabar con la vida del perro de la familia, aunque el animal logró huir ileso. Posteriormente, eliminó de su computadora las imágenes comprometedoras que habían sido utilizadas para extorsionarlo y, en un acto desesperado, se apuñaló en el pecho.

Ahora James, un profesor jubilado de la Universidad Estatal de Ohio, debería comparecer ante el juez en las próximas horas, según ABC6.

En tanto, la policía continúa investigando la identidad de la mujer involucrada en el presunto chantaje o sextorsión.