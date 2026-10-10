CONMOCIÓN EN PENSILVANIA: Tiroteo dentro de una casa dejó 9 fallecidos, entre ellos dos menores de edad

Los habitantes de la ciudad de Erie, en Pensilvania (EEUU), están conmocionados a causa de un tiroteo que causó la muerte de alrededor de nueve personas, entre ellas dos niños y el atacante, según informó la policía local.

“No he visto nada igual en mis más de 28 años de carrera”, declaró Rick Lorah, jefe de Policía de Erie, a una emisora ​​de noticias local, informó CNN.

“Quiero ser franco con nuestra comunidad. Esta es una de las escenas más difíciles y desgarradoras que nuestros oficiales e investigadores han enfrentado. La pérdida de vidas es devastadora y las circunstancias que estamos investigando son profundamente perturbadoras”, agregó el jefe policial.

Mientras que el gobernador Josh Shapiro dijo este sábado que ofreció el “apoyo total” de su gobierno a la alcaldesa de Erie, Daria Devlin.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde de este viernes 9 de octubre. Las víctimas podrían ser integrantes de una misma familia, según dio a entender en X el gobernador Shapiro, quien en su mensaje sobre la tragedia dijo que se le rompe el corazón “por esta familia”.

Se conoció que encontraron a dos mujeres muertas en la calle y a otras siete víctimas dentro de una casa.

Oficiales de la Policía de Erie llegaron a Perry Street, cerca de la calle 7, luego de que testigos reportaron que vieron a un hombre disparando un arma antes de entrar a una casa.

Según Univisión, los policías intentaron convencer al hombre de que se entregara, pero luego se escucharon más disparos dentro de la vivienda. La situación se prolongó por varias horas.

El sospechoso habría muerto por una herida de bala que él mismo se provocó.

Erie se ubica a orillas del lago Erie, a unos 435 kilómetros por carretera de Harrisburg, la capital del estado.