Conmoción en EEUU: El caso de extrema crueldad contra dos adolescentes que fueron cedidos por su propia madre

A Missouri (EEUU) vuelve a sacudirlo un caso de extrema crueldad infantil que ha dejado atónitas a las autoridades y comunidad, luego que se hiciera público que una pareja del condado de Washington fue arrestada tras descubrirse que dos adolescentes, de 13 y 14 años, habían sido mantenidos en condiciones inhumanas dentro de un gallinero.

De acuerdo con medios locales, los adolescentes también fueron obligados a pelear entre ellos y estuvieron sometidos a un patrón de violencia y privación que se habría extendido por al menos dos años.

Los documentos judiciales indican que el abuso tuvo lugar entre el 1 de enero de 2023 y el 8 de diciembre de 2025.

Lo que se precisó, es que la situación se agravó más cuando se reveló que la madre de los menores habría cedido su custodia a cambio de un teléfono celular.

La investigación comenzó en diciembre, luego de que la División de Servicios Familiares emitiera una alerta que llevó a los agentes del sheriff a descubrir el horror que vivían los adolescentes.

Según los reportes oficiales, los menores eran encerrados en un gallinero y forzados a participar en las llamadas “noches de pelea”. Debían golpearse mutuamente bajo supervisión de los adultos.

Uno de estos episodios ocurrió incluso durante la fiesta de cumpleaños de uno de los niños, lo que evidenció la normalización de la violencia dentro del hogar.

EL GALLINERO DE LOS HORRORES

Además de las peleas forzadas, las autoridades documentaron múltiples formas de abuso físico y psicológico. Los adolescentes fueron aparentemente atacados con pistolas de aire comprimido. También expuestos a drogas y alcohol, y amenazados con armas reales para impedir que buscaran ayuda.

También se les privaba de comida y refugio adecuado, lo que derivó en un estado de desnutrición severa. La situación quedó al descubierto cuando ambos menores, visiblemente debilitados, acudieron a la casa de un adulto pidiendo alimento.

TODO POR EL CELULAR

Ese mismo adulto (sin identificar) declaró posteriormente que la madre de los adolescentes le entregó la custodia a cambio de un teléfono celular y plan telefónico, un acuerdo informal que quedó registrado mediante un poder notarial.

Asimismo, evaluaciones médicas posteriores revelaron que los jóvenes no estaban escolarizados. Es decir, no sabían leer ni escribir y presentaban un peso muy por debajo de lo normal.

Por esas acciones atroces, Chantel Hayford y Jerry Menees fueron detenidos el pasado 13 de enero durante un allanamiento en su vivienda en Potosí, Missouri.

Hayford enfrenta cargos que incluyen secuestro en primer grado, abuso sexual, agresión doméstica y negligencia infantil. A Menees, igualmente, lo acusaron de secuestro, abuso infantil, acción criminal armada y uso ilegal de armas.

De momento, la investigación continúa abierta, y las autoridades no descartan la presentación de nuevos cargos conforme avancen las averiguaciones.