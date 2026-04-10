Conmoción en Doral: Adolescente venezolana murió junto a su novio en terrible accidente de tránsito

La comunidad de Doral, en Florida (EEUU), se encuentra sumida en el dolor tras el trágico accidente que cobró la vida de la joven venezolana Alessia Tucci, de 16 años, y Mateo Dávila, de 17, una pareja de estudiantes que falleció cuando el vehículo en el que viajaban se estrelló contra un poste y terminó incendiado.

De acuerdo con medios locales, el siniestro ocurrió la tarde del martes, poco después de las 6:00 de la tarde, en la intersección de la calle 54 y la avenida 87 del noroeste, a menos de una milla de su escuela, la Downtown Doral Charter School, donde ambos cursaban estudios. Pero no fue hasta este miércoles, 8 de abril, que ambos fueron identificados.

Según informó la policía de Doral, el sedán en el que se desplazaba la venezolana junto a su novio transitaba en dirección sur por la avenida 87 cuando, por razones bajo investigación, salió de la vía e impactó violentamente contra un poste.

El vehículo se incendió de inmediato y, pese a la rápida respuesta de los equipos de emergencia, los dos adolescentes fueron declarados muertos en el lugar.

De momento, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade confirmó que sus detectives de homicidios de tráfico están a cargo de la investigación.

DOLOR E INDIGNACIÓN

La noticia devastó a familiares y amigos, quienes describieron a Alessia y Mateo como jóvenes llenos de vida y profundamente unidos.

La familia de Mateo relató a Univisión, que el adolescente era una promesa del baloncesto y se dirigía a un torneo en Mater Academy cuando ocurrió la tragedia.

Su hermano contó, que la pareja, tenía cuatro meses de relación y eran inseparables.

Los padres de Mateo (colombo-mexicano) lo recordaron como un niño dulce y noble, mientras que la madre de Alessia, de origen italo-venezolano, la definió como «un ángel».

Durante la noche del martes, decenas de compañeros y amigos se acercaron a la escena del accidente para rendir homenaje a los jóvenes y acompañar a sus familias en medio del dolor.

La escuela también expresó su pesar mediante un comunicado firmado por su directora, Jeannette Acevedo-Isenberg, en el que señaló que toda la comunidad está de luto por la inimaginable pérdida.

Además, informaron que se han dispuesto consejeros especializados en duelo para brindar apoyo emocional a estudiantes y personal.