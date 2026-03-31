Congresista María Elvira Salazar hizo seria solicitud sobre venezolanos y cubanos al Departamento de Seguridad Nacional

La congresista estadounidense María Elvira Salazar solicitó este martes, 31 de marzo, formalmente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) reanudar las ceremonias de naturalización para cubanos y venezolanos, suspendidas desde que la Administración del presidente de EEUU, Donald Trump, aplicó nuevas restricciones migratorias.

En una carta enviada este mismo martes al recién nombrado secretario, la legisladora republicana pidió restablecer de inmediato estos procesos.

Argumentó, que miles de solicitantes, han quedado atrapados en un limbo burocrático pese a cumplir con todos los requisitos legales.

«Acabo de enviar una carta al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para reanudar los procesos de ciudadanía y las ceremonias de naturalización, sin comprometer la seguridad nacional», escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

«En el sur de la Florida, decenas de miles de personas, muchos cubanos y venezolanos, siguen en el limbo después de haber hecho todo correctamente. Cumplieron con la ley, pasaron todos los filtros y se lo han ganado», agregó con adjunto de la propia carta.

Acabo de enviar una carta a @SecMullinDHS para reanudar los procesos de ciudadanía y las ceremonias de naturalización, sin comprometer la seguridad nacional. En el sur de la Florida, decenas de miles de personas, muchos cubanos y venezolanos, siguen en el limbo después de haber… pic.twitter.com/Dm3Js6eMJI — Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) March 31, 2026

¿POR QUÉ ESTÁ BLOQUEADO EL TRÁMITE?

La medida que bloqueó estos trámites forma parte de una orden anunciada el 2 de diciembre, mediante la cual el Gobierno de Trump suspendió todas las solicitudes de inmigración provenientes de 19 países incluidos en una prohibición de viajes, entre ellos Cuba, Venezuela y Haití.

Esta decisión paralizó entrevistas, ceremonias de naturalización y otros procedimientos supervisados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés). Dicha situación, generó un cúmulo de casos pendientes en regiones como el sur de Florida.

La pausa en las naturalizaciones se implementó tras un tiroteo en Washington atribuido a un afgano con asilo, lo que desencadenó una serie de medidas de seguridad más estrictas.

Ahora, la congresista busca que el DHS revise estas decisiones y alivie el impacto sobre comunidades que consideran esenciales para la vida económica y social del estado.

Es por ello, que Salazar recordó que se trata de personas que huyeron de la persecución y violencia en sus países. Destacó, además, que cumplieron con la ley y ahora enfrentan retrasos derivados de decisiones administrativas.

Para la legisladora, permitir que estos residentes permanentes avancen hacia la ciudadanía es una cuestión de justicia y coherencia con los valores del país.

En tanto, la petición de Salazar se produce en un contexto político complejo. Todo marcado por la presión del sur de Florida para mantener una línea dura hacia los regímenes de Cuba y Venezuela, mientras la Administración también ha restringido protecciones migratorias para sus ciudadanos.