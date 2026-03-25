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Congresista María Elvira Salazar advierte que Venezuela «no es segura para muchos» y firma medida clave sobre el TPS

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
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La congresista estadounidense María Elvira Salazar / Archivo

La congresista estadounidense María Elvira Salazar anunció este miércoles, 25 de marzo, que firmó una petición legislativa para forzar un debate en el Congreso de Estados Unidos sobre la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para los venezolanos. 

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El anuncio lo hizo a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde subrayó la urgencia de revisar la medida tras la eliminación del programa tras el regreso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.  

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«Aunque vemos señales de progreso en Venezuela, la realidad es que aún queda mucho por hacer y el país aún no es seguro para muchos», anunció Salazar.  

«Por eso firmé una petición para llevar al pleno la Ley de TPS para Venezuela y obligar al Congreso a votar, extendiendo esta protección por 18 meses y dando a los venezolanos en EEUU la estabilidad que necesitan para trabajar legalmente», agregó.  

Para Salazar, la medida no solo responde a una necesidad administrativa, sino también a un compromiso moral. En concreto, con quienes escaparon de la represión y la crisis institucional.  

En su mensaje, enfatizó que el Congreso tiene la responsabilidad de actuar en favor de una comunidad que ha buscado refugio en Estados Unidos.  

«Se trata de hacer lo correcto, de estar del lado de quienes huyeron de la represión y de asegurar que el Congreso actúe», puntualizó. 

TPS PARA VENEZOLANOS 

La discusión tras la eliminación del TPS para venezolanos en 2025. Se trató de una decisión que afectó a unas 350.000 personas que perdieron protección contra la deportación y sus permisos de trabajo.  

Vale recordar, que la designación de 2021 terminó el 7 de noviembre de 2025. Y, la de 2023, expiró mayoritariamente el 3 de octubre de 2025. 

Además, miles de venezolanos enfrentan la pérdida de sus licencias de conducir a partir del 2 de abril de 2026, según Telemundo Miami y otros medios. Lo grave, es que cerca de 600 mil afectados dependen de este estatus para trabajar y movilizarse.

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