Confirmaron que los 13 kilos de uranio enriquecido que fueron retirados de Venezuela llegaron a EEUU

Brandon Williams, encargado de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear de Estados Unidos, confirmó este viernes la retirada de todo el uranio enriquecido restante de un reactor de investigación que estaba en el estado Miranda y su traslado a EEUU.

Williams calificó esto como «una victoria para los Estados Unidos, Venezuela y el mundo». Durante un comunicado, señaló que durante la operación tuvieron que participar socios internacionales.

«El retiro seguro de todo el uranio enriquecido envía otra señal al mundo de una Venezuela restaurada y renovada. Gracias al liderazgo decisivo del presidente Trump, los equipos dedicados sobre el terreno completaron en meses lo que normalmente habría tomado años», acotó el también subsecretario de Seguridad Nuclear del Departamento de Energía.

«El plan de tres fases del presidente Trump y del secretario de Estado Rubio para Venezuela aceleró el retiro de este riesgo nuclear, marcando otro hito histórico para el Departamento de Energía (DOE)», aseveró.

En este sentido, explicó que en la operación también participaron autoridades venezolanas. «Tras la visita del secretario de Energía Chris Wright a Venezuela en febrero, la Oficina de No Proliferación Nuclear de Defensa (DNN) de la NNSA trabajó en cuestión de semanas con el personal del Departamento de Estado en Washington y Caracas, junto con expertos del Reino Unido, autoridades interinas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), para preparar una evaluación del sitio que permitiera planificar la extracción».

«Durante décadas, el reactor RV-1 apoyó la investigación en física y energía nuclear. Una vez que esa labor concluyó en 1991, su uranio, enriquecido por encima del umbral crítico del 20 %, pasó a considerarse material excedente», explicó.

El plan de tres fases de @POTUS y @SecRubio para Venezuela aceleró el retiro de este riesgo nuclear de Venezuela, marcando otro hito histórico. @ENERGY

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OPERATIVO DE TRASLADO

Williams destacó toda la logística que tuvieron que cumplir para sacar el uranio de Venezuela.

«Para asegurar este material excedente, el equipo de la Oficina de No Proliferación Nuclear de Defensa (DNN) y expertos técnicos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas retiraron de forma segura 13,5 kilogramos de uranio del reactor RV-1 en menos de seis semanas después de su visita inicial al sitio. Trabajando en estrecha cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) durante todo el proceso, el equipo embaló de manera segura el uranio en un contenedor para combustible gastado», explicó.

«Posteriormente, el grupo escoltó el material a lo largo de 160 kilómetros (100 millas) por vía terrestre hasta un puerto venezolano. Allí, transfirieron la carga a un transporte especializado suministrado por Nuclear Transport Solutions del Reino Unido. La embarcación trasladó el material a los Estados Unidos, llegando a territorio estadounidense a comienzos de mayo», precisó.

Sigue bloqueado la Autopista Regional del Centro (ARC).​¿Traslado nuclear en la ARC? Versiones apuntan al movimiento de componentes del reactor del IVIC​VENEZUELA – El misterio sobre el despliegue militar en la Autopista Regional del Centro podría tener una explicación de… pic.twitter.com/knKbvgNJgW — 🌻👑💛إليان💛👑🌻 (@kibou1807) April 29, 2026

A su llegada, equipos estadounidenses descargaron los contenedores y los transportaron al sitio de Savannah River (SRS) para su procesamiento y reutilización.

El administrador adjunto de la DNN, Matt Napoli, viajó a Venezuela para supervisar la operación. «No podría estar más orgulloso de los hombres y mujeres que llevaron a cabo esta misión vital».

«La larga trayectoria de la NNSA en la retirada de material nuclear y el amplio conocimiento técnico del equipo fueron claves para este éxito. También quisiera expresar mi agradecimiento a nuestros socios venezolanos por concretar esta retirada de material y sentar las bases para una futura cooperación», acotó el funcionario.

La Oficina de Gestión Ambiental del Departamento de Energía asumió la custodia del uranio en Savannah River Site. Allí, técnicos procesarán el material en la instalación de separaciones químicas H-Canyon para obtener uranio poco enriquecido de alto ensayo, destinado «al renacimiento nuclear de Estados Unidos».

A través de sus operativos la DNN busca que el material no pueda ser utilizado para amenazar al mundo mediante terrorismo nuclear.