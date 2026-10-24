Condenaron a un hombre por la aberración que cometió contra una adolescente durante un vuelo comercial de Puerto Rico a Boston

Un jurado federal declaró culpable a Jonathan Alan Lefman, de 48 años, por abusar sexualmente de una adolescente de 17 años durante un vuelo comercial de JetBlue que viajaba de Puerto Rico a Boston, al tocar las nalgas de la víctima.

El acusado viajaba junto a su esposa y sus cuatro hijos cuando ocurrieron los hechos.

Los fiscales detallaron que el hombre metió la mano entre el respaldo y la parte inferior del asiento delantero de forma repetida. Con esta maniobra, Lefman tocó las nalgas de la adolescente sin su consentimiento, mientras su propio hijo de 16 años permanecía sentado justo a su lado.

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La víctima descubrió la agresión al ver el reflejo del hombre en la pantalla del monitor frente a ella. Ante la situación, la adolescente logró fotografiar con su teléfono los dedos del agresor sobresaliendo entre los cojines del asiento para registrar la evidencia del delito.

Al desembarcar del avión, una familiar adulta de la joven confrontó directamente al sujeto en el aeropuerto. La mujer reportó la agresión ante un supervisor de la aerolínea y presentó el registro en video de las manos del acusado como prueba del abuso.

LA INSÓLITA EXCUSA DE LEFMAN

Lefman minimizó los hechos, ofreció disculpas y afirmó a los investigadores no reconocer sus propios dedos en la grabación. El tribunal fijó su sentencia para el 12 de enero de 2027, enfrentando hasta dos años de cárcel, libertad supervisada y multas de hasta 250 000 dólares.

«El acusado abusó sexualmente repetidamente de un menor que simplemente intentaba viajar con seguridad a bordo de un vuelo comercial», dijo la fiscal federal Leah B. Foley en un comunicado.

«Nadie debería temer a una agresión sexual, ya sea en el aire o en tierra. El veredicto de hoy responsabiliza al acusado por su conducta preocupante y envía un mensaje claro de que quienes se aprovechan de pasajeros vulnerables serán llevados ante la justicia», agregó.

Por su parte, Ted E. Docks, agente especial a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones de la División de Boston, dijo que este veredicto «hace justicia para un adolescente que mostró un valor extraordinario tras un acto espantoso. Nadie debería ser sometido jamás a una conducta tan dañina y depredadora, y menos aún en un espacio público y confinado donde tenía derecho a sentirse segura».

«El FBI está plenamente comprometido con proteger a los niños y asegurar que quienes los explotan o abusan, como el señor Lefman, vayan ante la justicia», sentenció.