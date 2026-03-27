Comité del Senado de EEUU aprobó ley que exige a Marco Rubio presentar plan de transición para Venezuela

El Comité de Asuntos Extranjeros del Senado de Estados Unidos aprobó este viernes, 27 de marzo, una resolución bipartidista que obliga al Departamento de Estado —encabezado por Marco Rubio— a presentar una estrategia formal para respaldar la transición política en Venezuela.

La medida, que avanza en medio de un clima legislativo marcado por el interés en la estabilidad regional, exige que el secretario de Estado, Marco Rubio, entregue al Congreso un plan detallado sobre cómo Washington apoyará un proceso de cambio democrático en Venezuela.

Según informó el propio comité en su cuenta de X (antes Twitter), la legislación requiere que Rubio presente una hoja de ruta integral que incluya acciones diplomáticas, asistencia internacional y mecanismos de cooperación.

La declaración también destacó que, pese al respaldo bipartidista, cinco senadores republicanos votaron en contra de la resolución, la cual recibió el apoyo de 41 congresistas.

En el mensaje publicado se subrayó que el «pueblo venezolano merece democracia», en referencia a la urgencia de atender la crisis institucional y humanitaria que atraviesa Venezuela.

The Committee advanced bipartisan legislation that would require @SecRubio to submit to Congress a strategy to support a democratic transition in Venezuela. The Venezuelan people deserve democracy. Shamefully, 5 Republicans voted against it. pic.twitter.com/gq20ugF7fx — House Foreign Affairs Committee Dems (@HouseForeign) March 27, 2026

¿CUÁNDO SE PRESENTARÍA EL PLAN PARA VENEZUELA?

La propuesta legislativa, introducida el pasado 25 de febrero por el representante Jared Moskowitz, contempla que el Departamento de Estado disponga de un máximo de 180 días para entregar el plan.

Entre los elementos centrales que deberá abordar se encuentran la promoción del diálogo político, liberación de personas detenidas arbitrariamente y defensa de los derechos humanos como eje transversal de cualquier acción internacional.

Además, el proyecto plantea limitar la influencia de actores extranjeros como Cuba, Rusia, Irán y China en las estructuras militares y de seguridad venezolanas, al considerar que su presencia dificulta la consolidación de instituciones democráticas.

El texto también incorpora un componente de asistencia exterior destinado a aliviar la crisis social y económica que afecta a la población venezolana. Esto incluye programas de ayuda humanitaria, fortalecimiento de servicios básicos y apoyo directo a la sociedad civil, los medios independientes y defensores de derechos humanos.

Para los legisladores, estos sectores son fundamentales para garantizar transparencia, pluralidad y vigilancia ciudadana en un eventual proceso de transición.

Finalmente, la legislación establece que, una vez presentada la estrategia, el secretario de Estado deberá rendir un informe anual durante dos años sobre los avances en su implementación, además de mantener consultas semestrales con los comités del Congreso.