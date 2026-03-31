Comenzó censo de civiles y militares venezolanos exiliados para «visibilizar la magnitud de la diáspora»

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), con sede en Miami (EEUU), inició un censo dirigido tanto a civiles como a militares y policías venezolanos que viven fuera del país.

De acuerdo con lo precisado por José Antonio Colina, presidente de VEPPEX, el objetivo central es visibilizar la magnitud real de la diáspora y fortalecer la capacidad organizativa del exilio, un sector que ha crecido de manera acelerada en la última década.

Colina señaló durante una entrevista a El Nuevo Herald, que la iniciativa busca consolidar datos precisos que permitan comprender mejor dónde están los venezolanos, cuáles son sus condiciones actuales y qué papel podrían desempeñar en un eventual proceso de reconstrucción nacional.

Asimismo, explicó que en el caso de los militares el censo tiene un propósito estratégico: crear una estructura organizativa más eficiente en el exilio, con delegados en los distintos países donde se encuentran.

Indicó que esta información permitirá, a futuro, evaluar qué oficiales podrían ser reinsertados en unas Fuerzas Armadas renovadas, en caso de que se produzcan elecciones libres o un cambio político en Venezuela.

«Tener una base de datos exacta va a servir para que sea la piedra angular de la reestructuración de la Fuerza Armada», afirmó.

Para la población civil, destacó que el censo busca determinar la ubicación de los aproximadamente ocho millones de venezolanos que han abandonado el país, así como conocer sus motivaciones, expectativas y disposición a regresar si la situación política y económica mejora.

«Hay muchos grupos, pero no están estructurados ni organizados y considero que mostrando fuerza en los países donde se encuentran podemos lograr muchas cosas como incidir en las políticas hacia Venezuela», reiteró.

En este sentido, VEPPEX sostiene que conocer con precisión el capital humano disponible en el exilio es clave para planificar el futuro.

La organización considera que, al identificar dónde están los profesionales, activistas, militares retirados, emprendedores y líderes comunitarios, será posible proyectar escenarios de retorno. También definir qué sectores podrían contribuir de inmediato a la recuperación institucional y económica de Venezuela.

¿CÓMO PARTICIPAR?

Puede ingresar en la página oficial: www.veppex.org. Allí encontrarán los formularios “sencillos, rápidos y seguros” para

Censo de la Sociedad Civil (solo para quienes están fuera de Venezuela): https://veppex.org/censo-de-venezolanos-en-el-exilio/