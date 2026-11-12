CITGO dio a conocer sus resultados récord del tercer trimestre de 2026

CITGO Petroleum Corporation dio a conocer este jueves 12 de noviembre sus resultados financieros y operacionales correspondientes al tercer trimestre de 2026.

Los sólidos márgenes de refinación, así como un récord en el desempeño operacional de sus refinerías, permitió a la compañía obtener una utilidad neta de 2,2 mil millones de dólares. Un EBITDA de 3 mil millones de dólares, así como un EBITDA ajustado de 3 mil millones de dólares, frente a una utilidad neta de 936 millones de dólares y un EBITDA y un EBITDA ajustado de 1,4 mil millones de dólares, cada uno, en el segundo trimestre del presente año.

«CITGO tuvo un tercer trimestre excepcional en lo operacional, comercial y financiero”, afirmó Carlos Jordá, presidente ejecutivo de CITGO Petroleum Corporation.

“Nuestras refinerías operaron a niveles récord, y obtuvieron sólidos márgenes de refinación. Los equipos comerciales apoyaron para aprovechar las oportunidades del mercado, y generamos un volumen importante de efectivo sin dejar de invertir en nuestros proyectos estratégicos. A medida que se acerca el fin de año, seguimos enfocados en operar de manera segura y confiable, y mantener una ejecución disciplinada y sostenida», agregó.

ASPECTOS OPERACIONALES Y COMERCIALES DESTACADOS

Excelencia operacional: Las refinerías procesaron un total 904.000 bpd de crudo, un 10% más que en el segundo trimestre, lo que refleja una sólida confiabilidad operacional. La utilización de la capacidad de procesamiento de crudo en las tres refinerías de CITGO fue del 103%. Otros logros destacados del trimestre incluyen:

Récord de procesamiento de crudo de 855.000 bpd de las tres refinerías combinadas, que incluye un récord en el procesamiento de crudo de 176.000 bpd en la Refinería de Corpus Christi.

Récord de producción de destilados de 365.000 bpd de las tres refinerías combinadas, impulsado por un récord de producción de destilados de 208.000 bpd de la Refinería de Lake Charles.

En el trimestre, CITGO destinó 50 millones de dólares a paradas de planta y catalizadores, y 128 millones de dólares a proyectos de inversión de capital, entre ellos el proyecto estratégico de Fraccionamiento de Crudo y Mejora del Rendimiento de la Refinería de Corpus Christi, cuya completación mecánica está prevista para diciembre, y su puesta en marcha para principios de enero de 2027.

Excelencia comercial: Las ventas de productos en el mercado local fueron de 411.000 bpd, y la incorporación de nuevas estaciones a la marca CITGO mantuvo un buen ritmo. La exitosa integración del programa de lealtad Walmart+ contribuyó a elevar la membresía del Club CITGO® a más de 900.000 miembros, más de un 400% por encima del tercer trimestre de 2025.

Así mismo la reubicación de la valla CITGO en la ciudad de Boston avanzó durante el trimestre con la instalación de la nueva estructura.

CITGO aumentó las exportaciones de destilados desde la Costa del Golfo hacia Europa, Brasil y el Caribe, y despachó gasolina desde el área de Chicago hasta Nueva York a través del oleoducto bidireccional Laurel, convirtiéndose así en la primera empresa en utilizar esa ruta.

Además, la reactivación del terminal de Luling, Texas, alcanzó un hito clave con el inicio de las operaciones de carga de gasolina que comenzó en los primeros días de noviembre.

Por último, el trimestre también trajo un reconocimiento externo: el equipo de ciberseguridad de CITGO recibió el Security and Risk Leadership Award de Forrester.

En conjunto, los resultados operacionales y comerciales reforzaron la posición financiera de CITGO, que cerró el trimestre con una liquidez de 4,9 mil millones de dólares, incluida la disponibilidad de la facilidad de titularización de cuentas por cobrar de 500 millones de dólares.

PROYECCIONES PARA TODO EL AÑO 2026

Los mercados de refinación presentan actualmente tanto un balance ajustado entre la oferta y la demanda como una prima de riesgo geopolítico.

Con base a los precios de mercado de las materias primas, y las curvas de precios a futuro a principios de noviembre, CITGO proyecta para el año 2026 un EBITDA entre 7,2 y 7,5 mil millones de dólares, y un saldo de efectivo al cierre del año entre 6,7 y 7,0 mil millones de dólares, suponiendo que no se produzcan cambios materiales en el capital de trabajo.

Las curvas de precios a futuro de las materias primas pueden ser volátiles, y responden a aspectos fundamentales de la industria, así como a la evolución general del entorno macroeconómico y geopolítico.

Las inversiones de capital, así como los gastos en paradas de planta y catalizadores proyectados para el año 2026, totalizan 856 millones de dólares.

Este monto incluye la ejecución de tres proyectos estratégicos de inversión de capital: dos en la Refinería de Corpus Christi y uno en la Refinería de Lake Charles.

NOTA DE PRENSA