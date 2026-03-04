Cilia Flores le sigue los ‘pasos’ a Nicolás Maduro y pide desestimar su caso en EEUU por «bloqueo» de fondos

La defensa de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, presentó una moción ante una corte federal en Nueva York para solicitar que se desestimen los cargos en su contra.

De acuerdo con lo reseñado por medios estadounidenses, el argumento central de la petición es que el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, habría interferido con su derecho constitucional a una defensa legal al bloquear los fondos destinados a cubrir los honorarios de los abogados de Flores.

Según los documentos judiciales, Flores pidió unirse formalmente a la moción presentada previamente por el mismo Maduro, en la que se alegaba que las restricciones financieras impuestas por Estado Unidos han impedido que el gobierno venezolano financie las defensas legales de ambos.

Lo que se precisó es que la solicitud fue introducida en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde se lleva el proceso por cargos de narcotráfico contra la pareja venezolana.

LICENCIA MODIFICADA

El escrito detalla que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro, había autorizado inicialmente a un bufete estadounidense a recibir pagos provenientes del gobierno venezolano para cubrir los gastos legales de Flores.

Sin embargo, esa licencia fue modificada abruptamente días después, eliminando la posibilidad de que Venezuela asumiera dichos costos, lo que dejó a la defensa en una situación de incertidumbre financiera.

Los abogados de Flores sostienen que esta decisión constituye una supuesta violación directa de sus derechos constitucionales, al impedirle contar con el abogado de su elección y limitar su capacidad de preparar una defensa adecuada.

Además, señalan que el bufete ya había adquirido compromisos financieros basados en la autorización inicial de OFAC, lo que agrava la situación.

«NO POSEE RECURSOS»

En el documento, Flores al igual que Maduro afirma que no posee recursos personales suficientes para costear su defensa, por lo que dependía del financiamiento del Estado venezolano.

La defensa advierte que, de mantenerse la prohibición, podría generarse un escenario en el que los contribuyentes estadounidenses terminen financiando su representación legal mediante la asignación de un defensor público.

Los abogados también adelantaron que, si el tribunal rechaza la moción de desestimación, solicitarán autorización para retirarse del caso, ya que consideran inviable continuar sin los recursos necesarios.

Como se señaló, la petición de Flores se suma a la de Maduro, quien igualmente argumentó que las restricciones financieras impuestas por Washington obstaculizan su derecho a una defensa justa.

Ambos se declararon no culpables de los cargos de narcotráfico el pasado 5 enero, durante su comparecencia en Nueva York.

De momento, el tribunal aún no ha decidido si aceptará las mociones de desestimación o si permitirá que los abogados de Flores se retiren del proceso, dejando en suspenso el futuro judicial de la pareja.