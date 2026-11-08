Cilia Flores habría sufrido «un infarto leve» y perdido más de 11 kilos durante su cautiverio en Nueva York

En un reportaje realizado por The New York Times, se conoció lo ocurrido con Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, desde que los capturaron, por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 3 de enero de este año.

Entre los aspectos más relevantes de la publicación se encuentra la situación de Flores, relacionada con su salud. Y recuerda que, debido a estas afecciones, su defensa solicitó la medida de arresto domiciliario, la cual fue denegada.

La nota señala que el equipo legal de la ex primera dama «considera que pudo haber sufrido un infarto leve en julio». Y añade de que «duerme entre tres y cuatro horas al día».

Asimismo, el reportaje asegura que, según documentos judiciales, Flores se estaba recuperando de una histerectomía cuando la capturaron en enero.

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Agrega que le recetaron nitroglicerina para los dolores en el pecho. Además, perdió dos dientes y más de 25 libras de peso, equivalentes a aproximadamente 11,3 kilogramos.

Resalta que Flores estuvo recluida en régimen de aislamiento durante tres meses. Luego la trasladaron al área de la población penitenciaria general, donde resultó perjudicada por los efectos del gas pimienta utilizado para disolver una pelea entre reclusas.

La publicación recuerda que “Flores reveló la información anterior cuando solicitó su liberación”.

EL VIAJE ESPIRITUAL DE MADURO

Por otra parte, el escrito destaca que, desde la cárcel de Brooklyn, “Maduro ha emprendido un viaje espiritual”.

Incluso, cita a varias personas familiarizadas con sus circunstancias que “hablaron bajo condición de anonimato”, afirmaron que Maduro dedica “su abundante tiempo libre al estudio de textos religiosos y filosófico”.

“Maduro pasa la mayor parte de su tiempo leyendo, incluidos la Biblia y el Corán”, indica el escrito del medio neoyorquino.

También menciona que “se ha reunido con capellanes de la prisión, entre ellos un sacerdote y un rabino”.

Rememora que en algunas oportunidades Maduro dijo que tiene ascendencia judía. Tanto que se describió como descendiente de una comunidad judía sefardí que emigró de las Antillas Neerlandesas a Venezuela en algún momento del siglo pasado.

Sobre su situación en el penal, la publicación informa que “está alojado en una unidad que ha albergado a varios presos de alto perfil, entre ellos Sean Combs, Sam Bankman-Fried y Luigi Mangione”.

Durante su encarcelamiento, Maduro también ha perdido mucho peso, según las personas familiarizadas con su estancia allí. En los últimos años, seguía una dieta y, hasta su captura, se adhería a la llamada dieta paleolítica, que busca recrear los patrones alimenticios de la Edad de Piedra.

Sin embargo, la calidad inadecuada de los alimentos en prisión parece haber acelerado su pérdida de peso. De hecho, en las reseñas de las comparecencias en tribunales, se destaca que está “notablemente más delgado”.

La pareja enfrentará el juicio el próximo año, acusados por “facilitar el tráfico de miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, entre otros cargos”.

El juez Alvin Hallerstein quien llevaba el caso, falleció el mes pasado a los 92 años, y la jueza, Analisa Torres, asumió posteriormente el proceso, que mantiene las fechas que se venían manejando.