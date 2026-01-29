EEUU

Chevron prevé incrementar sus exportaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos, quieren enviar 300.000 barriles diarios

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
Chevron
Chevron prevé incrementar sus exportaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos

Chevron se prepara para elevar significativamente sus exportaciones de crudo venezolano hacia Estados Unidos, con la meta de alcanzar los 300.000 barriles diarios en marzo.  

Según fuentes citadas por Reuters, la medida forma parte de una estrategia para normalizar el flujo de petróleo tras el bloqueo temporal aplicado por Estados Unidos en diciembre, que dejó millones de barriles almacenados en tanques y buques a la espera de autorización. 

LEA TAMBIÉN: CHEVRON DICE ESTAR PREPARADA PARA «CONTINUAR APORTANDO« SU EXPERIENCIA EN VENEZUELA 

Para acelerar el proceso, la compañía contrató cerca de una decena de embarcaciones destinadas a movilizar rápidamente los inventarios acumulados. 

La petrolera estadounidense, que opera en Venezuela mediante cuatro empresas mixtas con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), mantiene una producción conjunta estimada entre 240.000 y 250.000 barriles diarios de crudo pesado, un tipo de petróleo especialmente demandado por las refinerías del Golfo de México.  

Fuentes independientes, de dicho medio de comunicación, aseguran que los recientes recortes aplicados por PDVSA en otros yacimientos no han afectado las operaciones de Chevron, que continúa funcionando con relativa estabilidad dentro del complejo panorama energético venezolano. 

Hasta hace pocas semanas, Chevron era la única compañía autorizada por Estados Unidos para exportar crudo venezolano bajo una licencia especial.  

Sin embargo, el escenario cambió con la aprobación de nuevas licencias para las comercializadoras Vitol y Trafigura, en el marco de un acuerdo de suministro valorado en 2.000 millones de dólares.  

Este giro coincide con el interés de la administración estadounidense en impulsar la recuperación de la industria petrolera venezolana tras la detención de Nicolás Maduro, así como en responder a la creciente demanda de crudo pesado por parte de las refinerías norteamericanas. 

"No cabildeamos a favor o en contra": presidente de Chevron niega campaña para retiro de sanciones a Pdvsa
Hasta hace pocas semanas, Chevron era la única firma autorizada por Washington para exportar crudo venezolano a Estados Unidos / Archivo

AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN 

En una reunión reciente con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el vicepresidente de Chevron, Mark Nelson, afirmó que la empresa está en capacidad de duplicar de inmediato la carga de crudo y aumentar la producción en un 50 % en los próximos dos años.  

La compañía también anunció planes para construir nueva infraestructura, reparar equipos y elevar los estándares operativos en Venezuela, reafirmando su compromiso con la seguridad energética de Estados Unidos y la región. 

“Hoy en día, la mayor parte de las inversiones que estamos haciendo son para poner el equipo a los estándares que nosotros exigimos”, dijo Nelson. 

Paralelamente, la administración Trump y las autoridades venezolanas acordaron que los ingresos petroleros se depositen en una cuenta supervisada en Qatar, destinada exclusivamente a financiar servicios esenciales en Venezuela. 

