Chevron ampliará sus operaciones en Venezuela: Esta es la impactante cifra que invertirá en el país

(EFE).- El gigante petrolero estadounidense Chevron ampliará sus operaciones en Venezuela para llegar a invertir 7.000 millones de dólares durante los próximos cinco años y más que duplicar su producción en ese país.

Su anuncio llega tan sólo unos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un acuerdo para desarrollar las reservas petroleras de Venezuela y otorgar al Pentágono una participación en los beneficios obtenidos.

Concretamente, y según ha detallado este miércoles a través de un comunicado, Chevron ha alcanzado acuerdos con Venezuela que mejoran las condiciones fiscales, comerciales y legales para sus empresas conjuntas en el país y que respaldarán inversiones superiores a 7.000 millones de dólares en cinco años, el desarrollo de proyectos y el crecimiento de la producción.

Según Chevron, los planes de estas sociedades contemplan más que duplicar la producción en ese periodo, hasta aproximadamente 600.000 barriles diarios en comparación con la de 2026.

Como parte de los acuerdos, la compañía ha recibido nuevas áreas en la llamada Faja del Orinoco, donde ya cuenta con presencia.

«Nuestra posición ampliada refleja nuestra confianza en el profundo potencial de recursos del país y en su capacidad para competir por inversiones dentro de nuestra cartera durante décadas», asegura en el comunicado el presidente y consejero delegado de Chevron, Mike Wirth.

Así, «con mejores condiciones y áreas adicionales, estamos fortaleciendo una cartera que creemos que puede ofrecer un crecimiento atractivo de la producción de petróleo a bajo coste, respaldar el suministro energético y crear un valor diferenciado a largo plazo».

LOS ACUERDOS

En concreto, los acuerdos asignan a la empresa conjunta Petroindependencia, participada en un 49 % por una filial de Chevron, los derechos para desarrollar las áreas adyacentes Carabobo-1 y Carabobo-2-South-A, situadas en la Faja del Orinoco.

Estas áreas amplían la zona de operaciones de Petroindependencia, donde la empresa conjunta está aumentando la producción de crudo extrapesado.

La asignación se suma al acuerdo alcanzado en abril, por el que Chevron elevó al 49 % su participación en Petroindependencia y obtuvo los derechos para desarrollar el área Ayacucho 8, adyacente a la empresa conjunta Petropiar.

En conjunto, las tres empresas conjuntas de Chevron han aumentado su producción un 15 % en lo que va de año.

Wirth ha agradecido también el papel de la Administración estadounidense, en particular del Departamento de Energía y del secretario de Energía, Chris Wright, para ayudar a facilitar las condiciones necesarias para nuevas inversiones y crecimiento.

Chevron está presente en Venezuela desde 1923. Sus empresas conjuntas Petroindependencia y Petropiar desarrollan proyectos de crudo extrapesado en la Faja Petrolífera del Orinoco, mientras que Petroboscan opera en el estado de Zulia, en el oeste del país.

EFE