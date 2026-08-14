ChatGPT y búsquedas preocupantes, esa fueron las pistas detrás del caso que involucra a un adolescente identificado como Arjun Aravind, de 17 años y residente de Acton —un suburbio acomodado de Boston (EEUU)—, en un brutal doble asesinato.

Horas antes de que la tragedia golpeara su hogar con el asesinato de su propia madre y hermano, el adolescente recurrió a ChatGPT para plantear preguntas que, según los investigadores, terminarían siendo una pieza clave para reconstruir lo sucedido en Martha Lane.

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De acuerdo con NBC News, Aravind fue acusado de dos cargos de asesinato por la muerte de su madre, identificada como Sudha Venkatesan, de 45 años, y de su hermano, Siddharth Aravind, de 14.

También terminó procesado por los cargos de agresión y lesiones, por utilizar «un arma peligrosa, un ordenador portátil» contra ambas víctimas, según una denuncia penal presentada en Concord.

La fiscal de distrito del condado de Middlesex, Marian Ryan, explicó a los periodistas este miércoles que «hasta el momento, la investigación ha demostrado que Arjun había estado mostrando recientemente un comportamiento preocupante, incluyendo el uso de Internet y ChatGPT para realizar búsquedas de ideas teóricas o historias fantásticas sobre el asesinato de su familia».

RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS

En el lugar de los hechos, los agentes hallaron una computadora portátil gravemente dañada y ensangrentada con la cual habría golpeado a una de las víctimas, además de lo que parecía ser el arma blanca también usada en el ataque.

«En el lugar de los hechos se encontró un utensilio doblado, posiblemente un cuchillo con mango naranja», se señaló por medio de la denuncia.

Asimismo, se detalló que el cuerpo de Siddharth fue hallado en el primer piso con un traumatismo craneoencefálico grave, mientras que el de Venkatesan apareció en el sótano con lesiones craneales y faciales severas y una perforación en el estómago.

Según la declaración de causa probable, «al inspeccionar la residencia, los agentes observaron importantes indicios biológicos en los cuerpos y sus alrededores».

¿QUÉ CONSULTÓ EN CHATGPT?

Horas antes de los asesinatos, según los investigadores, Aravind había escrito en ChatGPT: «Espera, cuando Adrian mate a los padres, podría verlo atrayendo a uno para conversar en el sótano, como siempre lo han obligado a hacer, pero ¿qué excusa usaría para quitarles el teléfono?» y «Tal vez antes de matar a mamá, Adrian revela fríamente».

«Él utilizaba ChatGPT para crear historias de fantasía, historias al estilo de las novelas góticas, formulando preguntas, creando personajes, preguntándose qué pasaría si esto o aquello ocurriera, y todo parece estar relacionado con amenazas a su familia», agregó la funcionaria.

No está claro cuál de las víctimas fue asesinada primero. El hermano del sospechoso había ido a un centro recreativo alrededor de las 9:00 de la mañana. Regresó a casa poco después del mediodía, indicó.

«Es una tragedia indescriptible», dijo Ryan. «Es un día increíblemente triste. Obviamente, una tragedia insuperable para el padre en este caso», sostuvo.

ASÍ LO ARRESTARON

Además, la fiscal relató que el auto familiar, un Honda Accord verde de 2014, fue localizado la madrugada del miércoles en un estacionamiento de Wayland. A 21 kilómetros de la vivienda, luego de que se activara una alarma.

Los agentes, explicó, «reconocieron la matrícula y Arjun estaba dentro del auto». «Fue detenido por la policía sin incidentes», acotó.

Además, precisó que Aravind fue hallado dormido en el vehículo. Y que los agentes lo encontraron con ropa de cama y «grandes cantidades de cereales y barritas energéticas».

Aravind se declaró inocente este jueves. Sin embargo, quedó detenido sin derecho a fianza, mientras su abogada, Debra DeWit, pidió cautela al público: «Mi cliente está angustiado y confundido. Es una tragedia para todos», dijo.