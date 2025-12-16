EEUU

Central Park se cubre de blanco: Las espectaculares imágenes que dejó la gran nevada en Nueva York

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
La ciudad de Nueva York vivió este fin de semana la primera gran nevada de la temporada invernal.

En medio de temperaturas heladas y fuertes ráfagas de viento, Central Park quedó vestido de blanco.

Este parque urbano, de 341 hectáreas, es uno de los principales íconos de Nueva York. Al igual que todos los años, Central Park protagoniza algunas de las imágenes más impactantes de la nevada.


En las fotografías y videos se aprecia a Central Park y sus atracciones teñidas de blanco. De acuerdo a medios internacionales, la acumulación de nieve se centró en Manhattan y zonas al norte y oeste de Nueva York.

Las redes sociales se inundaron de las imágenes de Central Park y otras partes de la ciudad durante la nevada. En cuestión de un par de días, los videos y fotos se viralizaron en distintas plataformas.

DETALLES DE LA NEVADA

Medios estadounidenses detallaron que la nevada comenzó en la noche del sábado y se extendió durante toda la madrugada. Durante la mañana del domingo, la tormenta continuaba y quedó en evidencia la acumulación de nieve.

Las autoridades precisaron que Nueva York fue la localidad más afectada por la nevada de este fin de semana. Zonas suburbanas y sectores de Long Island, además de Queens y Brooklyn, registraron los registros más altos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) dejó claro que la nevada no fue un caso aislado. Durante el comienzo de la semana habrá un aire frío, el más intenso de la temporada, aunque se espera un aumento de la temperatura con el paso de los días.

