Central Park se cubre de blanco: Las espectaculares imágenes que dejó la gran nevada en Nueva York

La ciudad de Nueva York vivió este fin de semana la primera gran nevada de la temporada invernal.

En medio de temperaturas heladas y fuertes ráfagas de viento, Central Park quedó vestido de blanco.

Este parque urbano, de 341 hectáreas, es uno de los principales íconos de Nueva York. Al igual que todos los años, Central Park protagoniza algunas de las imágenes más impactantes de la nevada.

Let it snow, let it snow, let it snow! ❄️ Central Park finally welcomed the first measurable snowfall of the season! Enjoy these magical shots of the Park this morning. Huge shout out to all the #CentralParkConservancy staff members clearing pathways and keeping the Park safe. pic.twitter.com/cjJwQB7es5 — Central Park (@CentralParkNYC) December 14, 2025



En las fotografías y videos se aprecia a Central Park y sus atracciones teñidas de blanco. De acuerdo a medios internacionales, la acumulación de nieve se centró en Manhattan y zonas al norte y oeste de Nueva York.

Las redes sociales se inundaron de las imágenes de Central Park y otras partes de la ciudad durante la nevada. En cuestión de un par de días, los videos y fotos se viralizaron en distintas plataformas.

🇺🇸❄️ | Central Park se cubre de blanco: La primera nevada de la temporada transformó este fin de semana el icónico parque de Nueva York en un paisaje invernal. Senderos y jardines cubiertos de nieve. pic.twitter.com/y8qlCoU2Ow — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 15, 2025

DETALLES DE LA NEVADA

Medios estadounidenses detallaron que la nevada comenzó en la noche del sábado y se extendió durante toda la madrugada. Durante la mañana del domingo, la tormenta continuaba y quedó en evidencia la acumulación de nieve.

Las autoridades precisaron que Nueva York fue la localidad más afectada por la nevada de este fin de semana. Zonas suburbanas y sectores de Long Island, además de Queens y Brooklyn, registraron los registros más altos.

❄️ Snow Storm hits NYC and blankets Central Park in 4 inches of snow. ☃️ ☃️☃️Strolling the Upper East Side of Manhattan on a Sunday morning watching the snow fall in NYC.☃️☃️ Billionaires’ Row in the background ONe57, Steinway Tower, 220 Central Park South, Central Park Tower,… pic.twitter.com/4Vcnq2v4V7 — Walks&WallStreet (@WalksWallstreet) December 14, 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) dejó claro que la nevada no fue un caso aislado. Durante el comienzo de la semana habrá un aire frío, el más intenso de la temporada, aunque se espera un aumento de la temperatura con el paso de los días.