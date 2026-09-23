Caso Wilber Garcés: Denuncian que el venezolano «está grave» de salud y ahora está «aislado» en centro de detención de ICE

Kate Lincoln-Goldfinch, abogada del venezolano Wilber Garcés quien recibió un disparo de ICE en Texas, denunció que el joven sigue con la bala en su cuerpo y ahora se encuentra aislado en el centro de detención.

«El domingo, Wilber Garcés estaba manejando para DoorDash y llamó a su esposa a las 12:30 p.m. diciendo que le habían disparado, que tenía mucho dolor y estaba gritando, luego colgó la llamada. Ella fue al hospital y le dijeron que él no estaba presente, pero era una mentira. Él fue sacado del hospital cuatro horas después del incidente todavía con la bala en su espalda», indicó.

Durante una entrevista con Shirley Varnagy, Lincoln-Goldfinch señaló que esa noche Wilber fue llevado a un centro de procesamiento.

«Dijo que no tenía medicamentos para el dolor, no tenía cama, y todavía está allí. Sí fue al hospital ayer por unas horas, pero de nuevo está en el centro de detención todavía con la bala en su cuerpo con mucho dolor y ahora está aislado no puede tener comunicación con su familia en retaliación porque él habló con la prensa, es una situación de injusticia que es muy duro para él y para su familia», comentó.

ENTRÓ LEGAL A EEUU

Asimismo, la abogada reiteró que Garcés ingresó de manera legal a Estados Unidos en 2024 mediante la aplicación CBP One.

«Él aplicó para entrar, solicitó asilo y perdió una audiencia porque no sabía que la tenía porque la corte envió la noticia a la dirección incorrecta», acotó.

En ese sentido, sostuvo que cree que ICE estaba revisando placas y quería arrestarlo. «Él si llevaba una orden de deportación, entonces una persona con ese tipo de orden puede ser detenida, pero obviamente no merece violencia ni un tiroteo», mencionó.

«No tenemos claro en este momento lo que pasó en el incidente porque no tenemos los videos, el agente que lo tiró no estaba llevando su cámara. Estamos tratando de investigar el incidente total, pero no tenemos suficiente información», dijo.

GRAVE ESTADO DE SALUD

Además, apuntó que no ha podido tener suficiente contacto con Wilber. «La falta de tratamiento médico es problemático porque él está muy grave. Debió haber estado en el hospital todo este tiempo, pero lo trasladaron y no le han dado medicamentos suficientes. Estamos preocupados por su salud, esa es la prioridad», expresó.

«Teníamos una preocupación de una parálisis, porque había un momento que no podía mover el brazo. La bala entró por su espalda», agregó.

La abogada indicó que durante una videollamada realizada ayer con Wilber pudo ver moretones en su cuerpo y el hueso roto. «No le han hecho cirugía, solo limpiaron la herida y tiene mucho dolor», aseguró.

«Una persona que también está detenido llamó a la esposa de Wilber y dijo que está en un cuarto aislado con un papel rojo que dice que nadie puede entrar solo ICE, pero que está muy mal, su color de piel parece muy mal. Hoy dos miembros del congreso van a visitarlo en el centro de detención», afirmó.