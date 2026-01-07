Casa Blanca dice que EEUU retira «selectivamente» sanciones para permitir transporte y venta de petróleo venezolano

Estados Unidos adoptó la decisión de retirar «selectivamente» una serie de sanciones impuestas a la industria petrolera de Venezuela para así «permitir el transporte, la venta de petróleo y productos petrolíferos venezolanos al mercado mundial».

Así lo confirmó en rueda de prensa la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

«EEUU está retirando selectivamente las sanciones para permitir el transporte, la venta de crudo y productos petrolíferos venezolanos al mercado mundial», dijo la vocera de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Leavitt aprovechó la ocasión para anunciar que «el gobierno de Estados Unidos ya ha comenzado a comercializar petróleo venezolano en el mercado global en beneficio de EEUU, y ha contratado a los principales comercializadores de materias primas del mundo y a bancos clave para ejecutar y brindar apoyo financiero para estas ventas de petróleo crudo y productos derivados».

Asimismo, horas antes, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirmó que Venezuela no puede mover un solo barril de petróleo sin la autorización de Estados Unidos, al asegurar que las autoridades estadounidenses controlan e incautan los buques que zarpan desde puertos venezolanos.

Según Rubio, este dominio sobre las rutas marítimas se ha reforzado más tras la operación militar lanzada por Estados Unidos el pasado sábado. En la misma, resultó capturado Nicolás Maduro y esposa, Cilia Flores, ambos actualmente en una cárcel de Nueva York.

«No pueden transferirlo a menos que lo permitamos, porque tenemos sanciones y las estamos aplicando. Esto representa una enorme influencia», afirmó, hablando sobre el acuerdo entre Washington y la empresa petrolera venezolana PDVSA.

¿CUÁL SERÍA EL PLAN PARA EL PETRÓLEO DE VENEZUELA?

En tanto, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, respondió este miércoles, 7 de enero, a las instrucciones emanadas por Trump.

«En lugar de bloquear el petróleo, como ocurre ahora, vamos a dejar que el mercado, que el petróleo fluya, vender ese mercado a las refinerías de Estados Unidos y a todo el mundo para traer mejores suministros de petróleo, pero que esas ventas las haga el gobierno de Estados Unidos y se depositen en cuentas controladas por el gobierno de Estados Unidos», dijo Wright en una conferencia de la industria energética organizada por Goldman Sachs en Miami.

«Y desde allí, esos fondos pueden regresar a Venezuela para beneficiar al pueblo venezolano. Necesitamos tener esa influencia y ese control sobre las ventas de petróleo para impulsar los cambios que simplemente deben ocurrir en Venezuela», destacó Wright.

Y continuó: «Y a medida que avancemos con el gobierno, habilitaremos la importación de repuestos, equipos y servicios. Esto para evitar que la industria colapse, estabilizar la producción y luego, lo más rápido posible, empezar a ver que vuelva a crecer. Y, por supuesto, a largo plazo, crear las condiciones para que las grandes empresas estadounidenses, que estuvieron allí antes —quizás ya no lo estaban, pero quieren ir— vuelvan a entrar».

AUTORIDADES VENEZOLANAS ESTÁN COOPERANDO

Asimismo, dijo que está en “diálogo activo” con los venezolanos (las autoridades «provisionales» encabezadas por Delcy Rodríguez). También con «las compañías de petróleo y gas que estaban allí (Venezuela) antes».

«Estoy trabajando directamente en cooperación con los venezolanos. Vamos a hacer que ese crudo vuelva a moverse. Y venderlo. Tal como hacemos en nuestros negocios. Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela. Primero este petróleo almacenado que está represado y luego, indefinidamente, en adelante, venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado», insistió.

«Se requerirá esta cooperación y presión entre Estados Unidos y Venezuela. Si controlamos el flujo de petróleo, las ventas de ese petróleo y el flujo de efectivo proveniente de esas ventas, tenemos un gran poder de negociación. Pero sin un gran poder de negociación, como hemos visto en los últimos 25 años, no se consiguen cambios», agregó.

¿CÓMO SE GESTIONARÁ LOS INGRESOS DE LAS VENTAS?

En cuanto a qué sucede con los ingresos de esas ventas, que según Wright se «depositarían en cuentas controladas por el gobierno de Estados Unidos», enfatizó que luego «fluirían de regreso a Venezuela para beneficiar al pueblo venezolano». «Pero necesitamos tener esa influencia», recalcó.

Wright evitó precisar qué proporción de los ingresos retornaría a Venezuela. Aunque aseguró que en el corto y mediano plazo podrían exportarse varios cientos de miles de barriles de crudo desde el país.

🚨 President Donald J. Trump announces Interim Authorities in Venezuela will be turning over between 30 and 50 MILLION Barrels of High Quality, Sanctioned Oil, to the United States of America. pic.twitter.com/08qI7MvCpk — The White House (@WhiteHouse) January 7, 2026

PRIMER «ACUERDO»

Vale recordar, que como primer paso del «acuerdo» Trump aseguró este martes, 6 de enero, que Delcy Rodríguez —a través de lo que denominó “Autoridades Interinas”— habría aceptado entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado al país norteamericano.

El anuncio, difundido mediante un comunicado oficial en redes sociales, marca un nuevo capítulo en la compleja relación bilateral y estrategia de presión que la Casa Blanca mantiene sobre el chavismo y tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

«Me complace anunciar que las Autoridades Interinas en Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado de alta calidad a los Estados Unidos de América», precisó Trump en el mensaje.

«Este petróleo se venderá a su precio de mercado. Y ese dinero estará bajo mi control, como presidente de los Estados Unidos de América, para asegurar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de los Estados Unidos. He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, ejecutar este plan de inmediato. Será transportado por buques de almacenamiento y llevado directamente a los muelles de descarga en los Estados Unidos. ¡Gracias por su atención a este asunto!», finalizó.