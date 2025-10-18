Capturaron a terrorista de Hamás que participó en masacre de 2023 en Israel, así se logró esconder por meses en EEUU

Organismos de seguridad en Estados Unidos privaron de libertad a un hombre nativo de Gaza por su presunta participación en el ataque terrorista liderado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

El detenido responde al nombre de Mahmoud Amin Ya’qub Al-Muhtadi, de 33 años. “Tras ocultarse en Estados Unidos, este monstruo ha sido encontrado y acusado de participar en las atrocidades del 7 de octubre, el día más mortífero para el pueblo judío desde el Holocausto”, declaró la Fiscal General Pamela Bondi.

“Si bien nada puede sanar por completo las cicatrices del brutal ataque de Hamás, la Fuerza de Tarea Conjunta 7 de Octubre de este Departamento se dedica a encontrar y enjuiciar a los responsables de ese horrible día, incluido el asesinato de docenas de ciudadanos estadounidenses. Seguiremos apoyando a los judíos estadounidenses y al pueblo judío de todo el mundo contra el antisemitismo y el terrorismo en todas sus formas”, añadió.

Según el Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional, John A. Eisenberg cuando Al-Muhtadi se enteró de la masacre que estaban perpetrando los terroristas de Hamás en Israel se armó, reclutó a más merodeadores y luego entró en Israel, específicamente a una de las comunidades más afectadas.

Posteriormente, Al-Muhtadi obtuvo una visa de forma fraudulenta para entrar a Estados Unidos, donde esperaba pasar desapercibido.

“El 7 de octubre es un día que vive en la infamia para muchos, tanto gentiles como judíos, debido al ataque terrorista contra Israel que desencadenó una ola de violencia antisemita”, declaró el fiscal federal Zachary A. Keller para el Distrito Oeste de Luisiana.

“Que este arresto sirva de recordatorio tanto de que quienes perpetran actos de terrorismo no pueden evadir la justicia ocultándose en nuestras comunidades, como de que las fuerzas del orden estatales, locales y federales —el FBI, la Patrulla Fronteriza de EE. UU., la Policía Estatal de Luisiana, el Departamento de Policía de Lafayette y la Oficina del Sheriff de la Parroquia de Lafayette— trabajan incansablemente para llevar a estas personas ante la justicia”, continuó.

Documentos judiciales señalaron que Al-Muhtadi forma parte del Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP), las Brigadas de Resistencia Nacional, un grupo paramilitar con sede en Gaza que participó en el ataque terrorista liderado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

La presencia de Al-Muhtadi en Estados Unidos salió a relucir gracias a la investigación del Grupo de Trabajo Conjunto 10-7.

Este grupo se creó para liderar las investigaciones en curso del Departamento de Justicia sobre los autores del atroz ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 contra Israel, en el que Hamás asesinó a aproximadamente 1200 personas, incluidos 49 ciudadanos estadounidenses, y secuestró a aproximadamente 250 personas más.