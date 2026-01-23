Cámara de Representantes rechaza última resolución sobre poderes de guerra para impedir que Trump envíe tropas a Venezuela

La Cámara de Representantes de Estados Unidos volvió a convertirse en escenario de una intensa disputa política este jueves, 22 de enero, tras rechazar la más reciente resolución destinada a limitar los poderes de guerra del presidente de EEUU, Donald Trump, en relación con Venezuela.

La iniciativa, presentada en respuesta a la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, buscaba impedir que la administración enviara tropas a Venezuela sin autorización explícita del Congreso.

Sin embargo, pese al apoyo unánime de los demócratas y de dos republicanos, la medida terminó derrotada por un estrechísimo margen de 215 a 215, tras una votación marcada por tensiones y maniobras de último minuto.

EL VOTO DECISIVO

El momento más polémico ocurrió cuando los republicanos mantuvieron abierta la votación durante más de 20 minutos, mientras esperaban la llegada del representante Wesley Hunt, de Texas, cuyo voto resultó decisivo para hundir la resolución.

La demora provocó airadas protestas del lado demócrata, que acusó a la mayoría republicana de manipular el proceso para asegurar el resultado.

El representante Pat Ryan expresó su frustración a gritos, reflejando el clima de indignación que dominó el pleno.

#AHORA | La Cámara de Representantes, gracias a la mayoría republicana, hunde un esfuerzo demócrata por limitar las operaciones militares de Trump en Venezuela. Dos republicanos se sumaron a los demócratas. pic.twitter.com/7lmAKy6ogx — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) January 22, 2026

UN NUEVO REVÉS PARA LOS DEMÓCRATAS

Este revés legislativo se suma a una serie de intentos fallidos por parte de los demócratas para frenar la autoridad militar de Trump en Venezuela.

En diciembre, dos resoluciones similares también fueron derrotadas, incluso cuando algunos republicanos se sumaron a los esfuerzos para exigir mayor supervisión del Congreso.

La Casa Blanca, por su parte, logró contener las deserciones dentro del Partido Republicano, en parte gracias a gestiones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien aseguró a senadores indecisos que cualquier despliegue de tropas requeriría autorización legislativa y lo haría cumplir.

La resolución rechazada, impulsada por el demócrata Jim McGovern, ordenaba retirar a las fuerzas estadounidenses de Venezuela salvo que existiera una declaración formal de guerra o una autorización específica del Congreso.

Aunque algunos republicanos como Thomas Massie y Don Bacon respaldaron la iniciativa —este último citando su preocupación por la retórica presidencial, incluida la difusión de una imagen falsa sobre la anexión de Groenlandia—, el bloque mayoritario del partido se mantuvo alineado con Trump.

SEGUIRÁN INTENTÁNDOLO

Los demócratas señalaron que continuarán impulsando nuevas votaciones sobre el tema. Especialmente ante las recientes advertencias de Trump y de altos funcionarios de su administración sobre posibles intervenciones militares en países como Groenlandia, Irán, Colombia, México y Cuba.

«Seremos implacables en presionar sobre este tema y en presionar a nuestros colegas», dijo este mismo jueves la representante Maggie Goodlander, demócrata de New Hampshire.