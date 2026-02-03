EEUU

Cámara de Representantes aprobó presupuesto para poner fin al cierre del gobierno de Estados Unidos

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
Una vista de la cúpula del Capitolio de los Estados Unidos / Archivo

El Congreso de Estados Unidos logró este martes, 3 de febrero, un avance para poner fin al cierre parcial del gobierno, luego de que la Cámara de Representantes aprobara un paquete de gastos valorado en aproximadamente 1,2 billones de dólares.  

La medida, que ahora pasa al despacho del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para su firma, permitirá reabrir la mayoría de las agencias federales y garantizar su funcionamiento hasta el final del año fiscal, el 30 de septiembre.  

El acuerdo también abre un nuevo capítulo en el legislativo sobre el financiamiento y las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). 

En tanto, la votación final en la Cámara reflejó la profunda división política que rodeó el proceso presupuestario. Un total de 217 legisladores votaron a favor y 214 en contra.  

Con este resultado, el Congreso completó 11 de los 12 proyectos de ley de asignaciones anuales, dejando pendiente únicamente el que corresponde al Departamento de Seguridad Nacional. 

Ese último paquete se ha convertido en el principal punto de fricción. Esto, ya que los demócratas exigen mayores límites a las operaciones de seguridad e inmigración. Especialmente, en lo relacionado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). 

Lo que se evidenció, es que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, enfrentó una prueba interna significativa para asegurar el respaldo de su bancada.  

La votación de procedimiento previa se mantuvo abierta durante casi una hora mientras los líderes republicanos negociaban con un pequeño grupo de legisladores, que buscaba incluir prioridades ajenas al paquete de financiación.  

En respuesta, Johnson defendió el proceso como un ejercicio necesario de construcción de consenso, dentro de la conferencia republicana. 

A pocas horas de que venza el plazo para aprobar un nuevo presupuesto federal, Estados Unidos enfrenta nuevamente la amenaza de un cierre parcial del gobierno, pero el presidente del país, Donald Trump, aseguró este jueves, 29 de enero, que un acuerdo con los demócratas está “cerca”, insistiendo en que ninguna de las partes desea repetir una paralización estatal.  
Un total de 217 legisladores votaron a favor y 214 en contra. / Archivo

La presión también vino desde fuera del Capitolio. El presidente Trump intervino el lunes a través de sus redes sociales. Instó a los republicanos a mantenerse unidos y señaló que no era momento de introducir cambios que pudieran retrasar la aprobación del presupuesto.  

En su mensaje, enfatizó la necesidad de evitar otro cierre prolongado. Calificó al mismo de “inútil y destructivo”, y pidió un voto afirmativo para garantizar la estabilidad del gobierno federal. 

“Trabajaremos juntos de buena fe para abordar los problemas que se han planteado. Pero no podemos permitir otro cierre gubernamental largo, inútil y destructivo que dañará tanto a nuestro país. Uno que no beneficiará ni a republicanos ni a demócratas. Espero que todos voten ¡sí!”, escribió Trump en sus redes sociales. 

¿QUÉ PASARÁ TRAS EL FIN DEL CIERRE DE GOBIERNO?  

Una vez que Trump firme la legislación, el cierre parcial que comenzó el sábado llegará a su fin. Además de financiar la mayor parte del gobierno hasta septiembre, el paquete incluye una extensión temporal para el Departamento de Seguridad Nacional hasta el 13 de febrero.  

Ese plazo adicional permitirá a los legisladores continuar negociando posibles reformas a las operaciones de ICE. Se trata de un tema que promete seguir generando tensiones en las próximas semanas dentro del Congreso. 

