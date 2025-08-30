PÁNICO EN EL AIRE: Avión debió aterrizar de emergencia tras desplomarse más de 1.000 metros por una severa turbulencia

Momentos de pánicos fueron los que vivieron los pasajeros y tripulación de un vuelo de la aerolínea estadounidense, SkyWest, luego de que el avión donde viajaban sufrió una severa turbulencia que los obligó a realizar un aterrizaje de emergencia tras desplomarse abruptamente más de 1.000 metros.

El incidente, ocurrido este jueves, se produjo en el vuelo 5971, que operaba entre Aspen y Houston, y dejó dos personas heridas; sin embargo, gracias a la rápida respuesta de la tripulación, el avión pudo aterrizar de emergencia en Austin sin mayores inconvenientes.

De acuerdo con información de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), tras el aterrizaje, las autoridades trasladaron a las víctimas a un centro médico. Actualmente, se encuentran fuera de peligro mientras se recuperan de sus lesiones.

VIDEOS DEL INCIDENTE SE VIRALIZARON EN LAS REDES

Los videos del incidente aéreo se viralizaron rápidamente generando muchas reacciones entre los internautas. Según la FAA, pasados 90 minutos en el aire, el vuelo se desvió generando una alerta en el control aéreo.

La aeronave cayó 1.224 metros en menos de un minuto, lo que provocó que dos de los pasajeros sufrieran lesiones por golpes ante el repentino descenso.

Los siguientes diez minutos fueron aterradores, ya que el avión siguió perdiendo altitud, lo que obligó al piloto a hacer maniobras para aterrizar de emergencia.

Antes de hacerlo, el piloto solicitó la presencia de ambulancias en el aeropuerto para atender a los heridos. “Necesitaremos una camilla”, se escucha en la grabación difundida por el medio local LiveATC.net, a la cual tuvo acceso la cadena abc.

Un funcionario de SkyWest relató cómo fue el aterrizaje tras el incidente aéreo, enfatizando que priorizaron el bienestar de las personas a bordo del avión.

“El vuelo aterrizó sin problemas y fue recibido por personal médico a su llegada. Nuestra máxima prioridad es la seguridad y el bienestar de todos a bordo, y estamos trabajando con nuestro socio United para ayudar a los clientes”, precisó.

Luego de que la aeronave descendió, se realizó una evaluación preliminar de todos los pasajeros, 39 de ellos y 4 tripulantes presentaron lesiones leves aparte de los otros dos pasajeros trasladados al hospital.