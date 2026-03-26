Autorizaron exámenes médicos a Cilia Flores, esto es lo que estaría sufriendo en la cárcel de Nueva York

Mark Donnelly, abogado de Cilia Flores, solicitó este jueves ante el juez Alvin Hellerstein que su clienta sea sometida a exámenes médicos en Nueva York.

«Pidió al juez que Flores se someta a un electrocardiograma ante dolencias cardiacas que estaría experimentando durante su estancia en prisión», informó el periodista de NTN24, Roberto Macedonio, quien tuvo acceso a la segunda audiencia de los dirigentes venezolanos.

La segunda audiencia del dictador Maduro ante un juez ya terminó en Nueva York, donde se escucharon los argumentos de la defensa y la fiscalía sobre el caso. Esto fue lo que ocurrió en esta nueva diligencia. Informa: @rmacedonio_tv pic.twitter.com/kGeR5s4R7U — NTN24 (@NTN24) March 26, 2026

LAS LESIONES DE CILIA FLORES

Vale recordar que Cilia Flores se presentó durante la primera audiencia, el 5 de enero, con visibles lesiones en el rostro, según reportó The New York Times.

De acuerdo con estas versiones, Flores presentaba hematomas debajo del ojo y llevaba una venda en la frente. Unos signos que llamaron la atención de los presentes en la sala.

Durante la audiencia, testigos señalaron que Flores pareció necesitar apoyo para mantenerse en pie y se sostuvo de un alguacil federal mientras se dirigía al estrado.

Su abogado, Mark Donnelly, había advertido previamente que flores sufrió “lesiones importantes” durante lo que calificó como un “secuestro” ejecutado por fuerzas estadounidenses en Caracas.

Durante un seminario realizado a finales de enero, el parlamentario Nicolás Maduro Guerra se refirió a la salud de Cilia Flores. «Se sospechó de alguna costilla rota, pero fue solo un golpe».