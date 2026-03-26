EEUU

Autorizaron exámenes médicos a Cilia Flores, esto es lo que estaría sufriendo en la cárcel de Nueva York

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
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Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, durante el traslado a una Corte Federal de Nueva York / Captura de video

Mark Donnelly, abogado de Cilia Flores, solicitó este jueves ante el juez Alvin Hellerstein que su clienta sea sometida a exámenes médicos en Nueva York.

«Pidió al juez que Flores se someta a un electrocardiograma ante dolencias cardiacas que estaría experimentando durante su estancia en prisión», informó el periodista de NTN24, Roberto Macedonio, quien tuvo acceso a la segunda audiencia de los dirigentes venezolanos.

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LAS LESIONES DE CILIA FLORES 

Vale recordar que Cilia Flores se presentó durante la primera audiencia, el 5 de enero, con visibles lesiones en el rostro, según reportó The New York Times.

De acuerdo con estas versiones, Flores presentaba hematomas debajo del ojo y llevaba una venda en la frente. Unos signos que llamaron la atención de los presentes en la sala.  

Durante la audiencia, testigos señalaron que Flores pareció necesitar apoyo para mantenerse en pie y se sostuvo de un alguacil federal mientras se dirigía al estrado.  

Su abogado, Mark Donnelly, había advertido previamente que flores sufrió “lesiones importantes” durante lo que calificó como un “secuestro” ejecutado por fuerzas estadounidenses en Caracas.  

Durante un seminario realizado a finales de enero, el parlamentario Nicolás Maduro Guerra se refirió a la salud de Cilia Flores. «Se sospechó de alguna costilla rota, pero fue solo un golpe».

 

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