Aumenta la tensión en el Caribe: EEUU ordenó el despliegue del Gerald R. Ford, su portaaviones más grande

El portavoz principal del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Sean Parnell, anunció el despliegue del grupo de ataque de portaaviones Gerald R. Ford con sus respectivas flotas aéreas al mar Caribe, como parte de la lucha contra el narcotráfico en la región.

«El Secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha enviado al Grupo de Ataque de Portaaviones Gerald R. Ford y a la escuadra aérea embarcada al área de responsabilidad (AOR) del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM)», precisó el funcionario.

Asimismo, aclaró que este despliegue se realizará en apoyo a la directiva del presidente Donald Trump de desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT) y combatir el narcotráfico en defensa de los Estados Unidos.

«La mayor presencia de fuerzas estadounidenses en el AOR del USSOUTHCOM reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar a actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental», indicó.

«Estas fuerzas fortalecerán y ampliarán las capacidades existentes para desmantelar el narcotráfico y reducir y desmantelar las OCT», añadió.

STATEMENT: In support of the President’s directive to dismantle Transnational Criminal Organizations (TCOs) and counter narco-terrorism in defense of the Homeland, the Secretary of War has directed the Gerald R. Ford Carrier Strike Group and embarked carrier air wing to the U.S.… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 24, 2025

El portaaviones nuclear USS Gerald R. Ford es el más grande y avanzado del mundo. Puede operar hasta 75 aeronaves, lo que lo convierte en el emblema de la nueva generación de la flota estadounidense.

Es el primero de tres portaaviones de su clase. Está equipado con dos reactores nucleares, que alimentan turbinas de vapor conectadas a cuatro ejes y cuatro hélices de paso variable, lo que permite al buque superar los 30 nudos de velocidad.

Además, según fuentes militares citadas por Euro News el grupo de ataque está integrado también por el crucero USS Normandy y los destructores USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney y USS RoosevelT, que se incorporarán al Comando Sur en los próximos días.