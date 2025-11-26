EEUU

Dos agentes de la Guardia Nacional de EEUU heridos en tiroteo cerca de la Casa Blanca se encuentran en situación critica

Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Dos agentes de la Guardia Nacional de EEUU murieron este miércoles tras resultar heridos en un tiroteo cerca de la Casa Blanca, en el que fue arrestada una persona que se encuentra en estado crítico. 
Agentes de la Policía Metropolitana de Washington DC vigilan en los alrededores de la Casa Blanca este miércoles / Cortesía: EFE

Dos agentes de la Guardia Nacional de EEUU se encuentran en situación crítica este miércoles, 26 noviembre, tras resultar heridos en un tiroteo cerca de la Casa Blanca. Luego del hecho resultó arrestada una persona, quien se encuentra en estado crítico.

El tiroteo se produjo en la intersección de la calle 17 con la I Street NW, a escasos pasos de la residencia presidencial.  

Estos son los errores más frecuentes al solicitar la visa de EEUU
Migrante venezolana intentó asesinar a un hombre y lo acusó falsamente de violación en EEUU
Petro dice que última lancha atacada por EEUU era colombiana

LEA TAMBIÉN: EEUU ASEGURA QUE TRABAJA «CERCANAMENTE» CON TRINIDAD Y TOBAGO ANTE CONFLICTO CON VENEZUELA

Según informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, los agentes fueron alcanzados por disparos mientras cumplían labores de patrullaje en la zona.  

En consecuencia, la Policía Metropolitana desplegó un amplio operativo, cerrando varias calles y acordonando el área para garantizar la seguridad de transeúntes y funcionarios. 

«Por favor, únanse a mí para orar por los dos guardias nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington DC», declaró Noem en la red social X. 

Un sospechoso terminó detenido y la zona se encuentra acordonada, anunció la Policía capitalina a través de redes sociales. 

«La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación. El presidente ha sido informado», dijo en un comunicado Karoline Leavitt, portavoz del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. 

La Casa Blanca activó protocolos de emergencia / Cortesía: EFE

REACCIÓN DE TRUMP ANTE EL TIROTEO 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este miércoles que la persona que disparó contra dos agentes de la Guarida Nacional cerca de la Casa Blanca «pagará un precio muy alto» por ello. 

«El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto», declaró en su red Truth Social. 

«Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias», agregó el mandatario, quien se encuentra en su mansión Mar-a-Lago de Florida con motivo del puente de Acción de Gracias. 

El agente de la Guardia Nacional que ha sido disparado en la cabeza y falleció este miércoles / Cortesía: @MarioBeteta

La Guardia Nacional se desplegó en Washington en agosto pasado por orden de Trump. Esto, con el argumento de combatir la criminalidad en la ciudad, una de las más violentas del país. 

En un inicio, la alcaldesa capitalina, la demócrata Muriel Bowser, se opuso al despliegue, argumentando que la policía local había logrado un descenso en los homicidios, pero luego Trump elogió al gobierno local asegurando que decidieron cooperar con las fuerzas federales. 

