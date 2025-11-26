Dos agentes de la Guardia Nacional de EEUU heridos en tiroteo cerca de la Casa Blanca se encuentran en situación critica

Dos agentes de la Guardia Nacional de EEUU se encuentran en situación crítica este miércoles, 26 noviembre, tras resultar heridos en un tiroteo cerca de la Casa Blanca. Luego del hecho resultó arrestada una persona, quien se encuentra en estado crítico.

El tiroteo se produjo en la intersección de la calle 17 con la I Street NW, a escasos pasos de la residencia presidencial.

Según informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, los agentes fueron alcanzados por disparos mientras cumplían labores de patrullaje en la zona.

En consecuencia, la Policía Metropolitana desplegó un amplio operativo, cerrando varias calles y acordonando el área para garantizar la seguridad de transeúntes y funcionarios.

ÚLTIMA HORA: Dos soldados de la Guardia Nacional de EEUU fueron baleados en la cabeza a corta distancia, afuera de la Casa Blanca. Se impuso un toque de queda alrededor de la Casa Blanca. Un sospechoso ha sido detenido. pic.twitter.com/e8O2vJr2tD — Isaac (@isaacrrr7) November 26, 2025

«Por favor, únanse a mí para orar por los dos guardias nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington DC», declaró Noem en la red social X.

Un sospechoso terminó detenido y la zona se encuentra acordonada, anunció la Policía capitalina a través de redes sociales.

«La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación. El presidente ha sido informado», dijo en un comunicado Karoline Leavitt, portavoz del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

REACCIÓN DE TRUMP ANTE EL TIROTEO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este miércoles que la persona que disparó contra dos agentes de la Guarida Nacional cerca de la Casa Blanca «pagará un precio muy alto» por ello.

«El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto», declaró en su red Truth Social.

«Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias», agregó el mandatario, quien se encuentra en su mansión Mar-a-Lago de Florida con motivo del puente de Acción de Gracias.

La Guardia Nacional se desplegó en Washington en agosto pasado por orden de Trump. Esto, con el argumento de combatir la criminalidad en la ciudad, una de las más violentas del país.

En un inicio, la alcaldesa capitalina, la demócrata Muriel Bowser, se opuso al despliegue, argumentando que la policía local había logrado un descenso en los homicidios, pero luego Trump elogió al gobierno local asegurando que decidieron cooperar con las fuerzas federales.